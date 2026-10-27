La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭ SI♭ MI♭ SI♭ MI♭ SI♭ SOLm FA
MI♭Avui he vist el teu aSI♭mant,
MI♭portava un jersei verSI♭mell
MI♭i un bon pentiSI♭nat,
SOLmperò no l’he saluFAdat.
MI♭En canvi, m’he quedat paSI♭rat
MI♭davant d’un aparador amb miSI♭ralls
MI♭i, mirant-me, he penSI♭sat:
SOLm“Que n’han passat, FAd’anys!”
MI♭ SI♭ MI♭ SI♭ MI♭ SI♭ SOLm FA
MI♭I ara m’he troSI♭bat
MI♭amb que he estat somiSI♭ant
MI♭en un conte on no hi SI♭ets,
SOLmon em sento FAlleig.
MI♭Potser és la falta de SI♭llum,
MI♭potser només et venc SI♭fum...
MI♭Però crec que m’estic equivoSI♭cant,
SOLmque l’estic caFAgant.
MI♭ SI♭ MI♭ SI♭ MI♭ SI♭ SOLm FA
MI♭I em criden els intermiSI♭tents
MI♭del cotxe del daSI♭vant,
MI♭que amb un tarannà inSI♭tens
SOLms’engeguen i es van apaFAgant.
MI♭Potser és un codi seSI♭cret
MI♭amb molta mala SI♭llet.
MI♭Potser és només l’inconsciSI♭ent
SOLmque em diu que no passa res si avui et FAdic.
MI♭No saps com t’he odiSI♭at,
MI♭tant com t’he estiSI♭mat.
MI♭He maleït els racons, els carSI♭rers
SOLmque per sempre quedaran tinFAtats.
MI♭I ara tu em juraSI♭ràs
MI♭que això ja s’ha acaSI♭bat.
MI♭Et vull poder recordar sense SI♭fer
SOLmmala sang, sense esperar que algun dia tornaFAràs.
MI♭ SI♭ MI♭ SI♭ MI♭ SI♭ SOLm FA x2
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.