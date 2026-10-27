El teu amor (Acords)

El teu amor

Acords Acords
Dusminguet
dusminguet postrof
dusminguet postrof
El LAmteu amor
és SOLson,
és DOmort,
és SOLdolç,
és LAmcalor,
és SOLson,
és DOabric que mata,
és SOLabric que adorm,
és LAmabric que em fon. SOL DO SOL
LAmIonqui d’amor SOLsoc,
el meu DOcos vesteix de SOLdol.
Un somLAmriure per passar la SOLnit,
demà et DOdeixo, et deixo al SOLllit.
El LAmteu amor m’aSOLdorm,
em DOxucla, em torna SOLenrere.
El LAmteu amor m’aSOLdorm,
em DOtorna enrere dins del SOLventre.
LAm SOL DO

LAmIonqui d’amor SOLsoc.
Para, DOnano, que això mata,
que SOLla vida no t’enganya.
LAmViu, SOLviu i la DOpena al riu! SOL

LAmEl teu amor és SOLtrist,
sempre DOtaca com la daga.
El SOLteu amor no em vol,
LAmsemSOLpre mata DOquan m’atraSOLpa.
LAmIonqui d’amor SOLsoc.
Para, DOnano, que això mata,
que SOLla vida no t’enganya.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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