El
LAmteu amor
és
SOLson,
és
DOmort,
és
SOLdolç,
és
LAmcalor,
és
SOLson,
és
DOabric que mata,
és
SOLabric que adorm,
és
LAmabric que em fon. SOL DO SOL LAmIonqui d’amor SOLsoc,
el meu
DOcos vesteix de SOLdol.
Un som
LAmriure per passar la SOLnit,
demà et
DOdeixo, et deixo al SOLllit.
El
LAmteu amor m’a SOLdorm,
em
DOxucla, em torna SOLenrere.
El
LAmteu amor m’a SOLdorm,
em
DOtorna enrere dins del SOLventre. LAm SOL DO LAmIonqui d’amor SOLsoc.
Para,
DOnano, que això mata,
que
SOLla vida no t’enganya. LAmViu, SOLviu i la DOpena al riu! SOL LAmEl teu amor és SOLtrist,
sempre
DOtaca com la daga.
El
SOLteu amor no em vol, LAmsem SOLpre mata DOquan m’atra SOLpa. LAmIonqui d’amor SOLsoc.
Para,
DOnano, que això mata,
que
SOLla vida no t’enganya.
és
és
és
és
és
és
és
és
el meu
Un som
demà et
El
em
El
em
Para,
que
sempre
El
Para,
que