El teu cor és un
SOLmtambor, batega SI♭fort,
perquè
FA→no coneix la LApor, SI♭→el coratge a FAvui pren
el teu
SOLmnom, ets un SI♭lleó,
fas del
FA→món un lloc mi LAllor.
Tens la sort entre els
SOLmteus punys, el foc als SI♭ulls,
per tu
FA→res és massa LAlluny, SI♭→tots els teus ca FAmins són
plens de
SOLmllum, tu tens SI♭el do,
de la
FA→pena en fas can LAçó. DOmEl teu cor és un SOLmtambor, batega SI♭fort,
sé que
MI♭→mai no tindràs SI♭→por perquè a MI♭→vui la vida es FAclata
en el teu
SOLmnom, aixeca el SI♭vol, el teu MI♭→crit encén el SI♭tro FA→i la teva MI♭→flama eclipsa el SI♭sol. FA DOm SOLm→ FA→ SI♭ FA DOm FA
Sents el món sota els teus
SOLmpeus, ara ja és SI♭teu,
com tam
FA→bé el favor dels LAdéus, SI♭→la veritat creix FAen
la teva
SOLmveu, ets una a SI♭llau,
un guer
FA→rer que ens dona LApau.
I amb la força del
SOLmteu braç, trenes un SI♭llaç,
que ens
FA→uneix com mai a LAbans, SI♭→a bord d’un espe FArit
rebel i au
SOLmdaç, passa a l’acci SI♭ó,
pinta
FA→els dies de co LAlors. DOmEl teu cor és un SOLmtambor, batega SI♭fort,
sé que
MI♭→mai no tindràs SI♭→por perquè a MI♭→vui la vida es FAclata
en el teu
SOLmnom, aixeca el SI♭vol, el teu MI♭→crit encén el SI♭tro FA→i la teva MI♭→flama eclipsa el SI♭sol. FA DOm SOLm→ FA→ SI♭ FA DOm SOLm→ FA MI♭Omple els SI♭nostres FAcors, DOm→fes que re SOLmtronin MI♭muntanyes, po SI♭bles i mars, FAque DOm→tot tremoli al SOLmteu pas. SI♭ SOLm x2 DOmEl teu cor és un SOLmtambor, batega SI♭fort,
sé que
MI♭→mai no tindràs SI♭→por perquè a MI♭→vui la vida es FAclata
en el teu
SOLmnom, aixeca el SI♭vol, el teu MI♭→crit encén el SI♭tro FA→i la teva MI♭→flama eclipsa el SI♭sol. FA DOm SOLm→ FA→ SI♭ FA DOm SOLm→ FA
perquè
el teu
fas del
Tens la sort entre els
per tu
plens de
de la
sé que
en el teu
Sents el món sota els teus
com tam
la teva
un guer
I amb la força del
que ens
rebel i au
pinta
sé que
en el teu
sé que
en el teu