El teu cor és un tambor (Acords)

El teu cor és un tambor, batega fort

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
El teu cor és un SOLmtambor, batega SI♭fort,
perquè FA→no coneix la LApor, SI♭→el coratge aFAvui pren
el teu SOLmnom, ets un SI♭lleó,
fas del FA→món un lloc miLAllor.

Tens la sort entre els SOLmteus punys, el foc als SI♭ulls,
per tu FA→res és massa LAlluny, SI♭→tots els teus caFAmins són
plens de SOLmllum, tu tens SI♭el do,
de la FA→pena en fas canLAçó.

DOmEl teu cor és un SOLmtambor, batega SI♭fort,
sé que MI♭→mai no tindràs SI♭→por perquè aMI♭→vui la vida esFAclata
en el teu SOLmnom, aixeca el SI♭vol, el teu MI♭→crit encén el SI♭tro
FA→i la teva MI♭→flama eclipsa el SI♭sol.

FA DOm SOLm→ FA→ SI♭ FA DOm FA

Sents el món sota els teus SOLmpeus, ara ja és SI♭teu,
com tamFA→bé el favor dels LAdéus, SI♭→la veritat creix FAen
la teva SOLmveu, ets una aSI♭llau,
un guerFA→rer que ens dona LApau.

I amb la força del SOLmteu braç, trenes un SI♭llaç,
que ens FA→uneix com mai aLAbans, SI♭→a bord d’un espeFArit
rebel i auSOLmdaç, passa a l’acciSI♭ó,
pinta FA→els dies de coLAlors.

DOmEl teu cor és un SOLmtambor, batega SI♭fort,
sé que MI♭→mai no tindràs SI♭→por perquè aMI♭→vui la vida esFAclata
en el teu SOLmnom, aixeca el SI♭vol, el teu MI♭→crit encén el SI♭tro
FA→i la teva MI♭→flama eclipsa el SI♭sol.

FA DOm SOLm→ FA→ SI♭ FA DOm SOLm→ FA

MI♭Omple els SI♭nostres FAcors, DOm→fes que reSOLmtronin
MI♭muntanyes, poSI♭bles i mars, FAque DOm→tot tremoli al SOLmteu pas.

SI♭ SOLm x2

DOmEl teu cor és un SOLmtambor, batega SI♭fort,
sé que MI♭→mai no tindràs SI♭→por perquè aMI♭→vui la vida esFAclata
en el teu SOLmnom, aixeca el SI♭vol, el teu MI♭→crit encén el SI♭tro
FA→i la teva MI♭→flama eclipsa el SI♭sol.

FA DOm SOLm→ FA→ SI♭ FA DOm SOLm→ FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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