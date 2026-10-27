SImEl teu amor és l’eLAnergia, SOLsimplement és i seLArà. SImT’ho vaig cridar LApels núvols: SOLamb mi pots fer el LAque tu vols. No em canMImsaré d’esperar al teu cosFA#mtat, no podré supeSOLrar el que has estat LAfent per mi.
El teu amor no moSImrirà LAmai, mai, mai, mai, SOLmai, mai. LAEl teu amor no morirà SImmai, mai, LAmai, mai, mai, mai, SOLmai, mai. LA El teu deSImsig.
Wa ya lare LAni ma kpowosa. SOLWa ya lare. LASol importa el teu desig. SImWa ya lare LAni ma kpowosa. SOLWa ya lare ni LAma kpowosa.
SImMai vull desviar-me LAde tu, SOLmai podré anar-me tan LAlluny sense SImtu. T’ho vaig cridar pels núLAvols: SOLamb mi pots fer el que tu LAvols.
Què vols que MImfaci? On vols que vaFA#mgi? SOLQuè vols que sàpigui?
El teu amor SImno morirà LAmai, mai, mai, mai, SOLmai, mai. LAEl teu amor no morirà SImmai, mai, LAmai, mai, mai, mai, SOLmai, mai. LA El teu deSImsig.
MImWa ya lare ni FA#mma kpowosa. SOLEl teu deLAsig. MImSol importa FA#mel teu desig. MImWa ya lare ni FA#mma kpowosa.
SOLQuè LAvols de mi? Què vols que MImfaci? On vols que vaFA#mgi? SOLEhh! LA
El teu amor no MImmorirà FA#mmai, mai, mai, mai, SOLmai, mai. LASol importa el teu SImdesig.