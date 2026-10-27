SIm El teu amor és l’e LA nergia,

SOL simplement és i se LA rà.

SIm T’ho vaig cridar LA pels núvols:

SOL amb mi pots fer el LA que tu vols.

No em can MIm saré d’esperar

al teu cos FA#m tat,

no podré supe SOL rar

el que has estat LA fent per mi.



El teu amor no mo SIm rirà

LA mai, mai, mai,

mai, SOL mai, mai.

LA El teu amor no morirà

SIm mai, mai,

LA mai, mai, mai,

mai, SOL mai, mai. LA

El teu de SIm sig.



Wa ya lare LA ni ma kpowosa.

SOL Wa ya lare.

LA Sol importa el teu desig.

SIm Wa ya lare LA ni ma kpowosa.

SOL Wa ya lare ni LA ma kpowosa.



SIm Mai vull desviar-me LA de tu,

SOL mai podré anar-me tan LA lluny

sense SIm tu.

T’ho vaig cridar pels nú LA vols:

SOL amb mi pots fer el que tu LA vols.



Què vols que MIm faci?

On vols que va FA#m gi?

SOL Què vols que sàpigui?



El teu amor SIm no morirà

LA mai, mai, mai,

mai, SOL mai, mai.

LA El teu amor no morirà

SIm mai, mai,

LA mai, mai, mai,

mai, SOL mai, mai. LA

El teu de SIm sig.



MIm Wa ya lare ni FA#m ma kpowosa.

SOL El teu de LA sig.

MIm Sol importa FA#m el teu desig.

MIm Wa ya lare ni FA#m ma kpowosa.



SOL Què LA vols de mi?

Què vols que MIm faci?

On vols que va FA#m gi?

SOL Ehh! LA



El teu amor no MIm morirà

FA#m mai, mai, mai,

mai, SOL mai, mai.

LA Sol importa el teu SIm desig.