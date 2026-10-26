SI♭/FATreu la pols de la maleta, DO/FAavui pots creure FAen tu. SI♭/FAOmple-la de mil promeses, DO/FArecupera el que has FAperdut. SI♭/FASigues tu el teu DOequipatge REmi el vent el SOLmteu escut. SI♭Que comenci el teu DOviatge, REmel que sempre SI♭tu has volgut. SOLmNo el pots deixar SI♭escapar, DOha arribat FAel teu estiu.
SI♭/FALliga MI♭/FAel temps SI♭/FAa les FAsaSI♭/FAbates MI♭/FASI♭/FAFA SI♭/FAi MI♭/FAdeixa'l SI♭/FApel FAcaSI♭/FAmí. MI♭/FASI♭/FAFA SI♭/FASurt d'aMI♭/FAquí amb SI♭/FAla llum FAde SI♭/FAl'alba MI♭/FASI♭/FAFA SI♭/FAperquè MI♭/FAel sol SI♭/FAja no FAperSI♭/FAdona, MI♭/FASI♭/FAFA SI♭/FAja MI♭/FAno perSI♭/FAdoFAna SI♭/FAres. MI♭/FASI♭/FAFA SI♭/FASaps molt MI♭/FAbé que SI♭/FAhauràs FAde SI♭/FAfer-ho MI♭/FASI♭/FAFA SI♭/FAabans MI♭/FAno arSI♭/FAriFAbi SI♭/FAel fred. MI♭/FASI♭/FAFA SI♭/FAEl caMI♭/FAlor és SI♭/FAcoFAsa SI♭/FAd'hores MI♭/FASI♭/FAFA SI♭/FAi el MI♭/FAfred SI♭/FAés molt FAinSI♭/FAtens. MI♭/FASI♭/FAFA
No el pots deixar SI♭/FAescapar, MI♭és SI♭el FAteu estiu. FANo el pots abandonar, MI♭és SI♭el FAteu estiu. SI♭Tira't la vida DOa RE♭diml'esquena, REmno perdisSI♭→SI♭maj7més el fil, SOLm/SI♭ SOLmno el deixis SI♭escapar, DOha arribat el FAteu estiu.
No el pots deixar SI♭/FAescapar, MI♭és SI♭el FAteu estiu. FANo el pots abandonar, MI♭és SI♭el FAteu estiu. SI♭Tira't la vida DOa RE♭diml'esquena, REmno perdisSI♭→SI♭maj7més el fil, SOLm/SI♭ SOLmno el deixis SI♭escapar, DOha arribat el FAteu estiu.