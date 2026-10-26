El teu estiu (Acords)

Treu la pols de la maleta

Acords Acords
Sau
FA SI♭/FA MI♭/FA SI♭/FA FA SI♭ MI♭/FA FA

SI♭/FATreu la pols de la maleta,
DO/FAavui pots creure FAen tu.
SI♭/FAOmple-la de mil promeses,
DO/FArecupera el que has FAperdut.
SI♭/FASigues tu el teu DOequipatge
REmi el vent el SOLmteu escut.
SI♭Que comenci el teu DOviatge,
REmel que sempre SI♭tu has volgut.
SOLmNo el pots deixar SI♭escapar,
DOha arribat FAel teu estiu.

SI♭/FALliga MI♭/FAel temps SI♭/FAa les FAsaSI♭/FAbates MI♭/FA SI♭/FA FA
SI♭/FAi MI♭/FAdeixa'l SI♭/FApel FAcaSI♭/FAmí. MI♭/FA SI♭/FA FA
SI♭/FASurt d'aMI♭/FAquí amb SI♭/FAla llum FAde SI♭/FAl'alba MI♭/FA SI♭/FA FA
SI♭/FAperquè MI♭/FAel sol SI♭/FAja no FAperSI♭/FAdona, MI♭/FA SI♭/FA FA
SI♭/FAja MI♭/FAno perSI♭/FAdoFAna SI♭/FAres. MI♭/FA SI♭/FA FA
SI♭/FASaps molt MI♭/FAbé que SI♭/FAhauràs FAde SI♭/FAfer-ho MI♭/FA SI♭/FA FA
SI♭/FAabans MI♭/FAno arSI♭/FAriFAbi SI♭/FAel fred. MI♭/FA SI♭/FA FA
SI♭/FAEl caMI♭/FAlor és SI♭/FAcoFAsa SI♭/FAd'hores MI♭/FA SI♭/FA FA
SI♭/FAi el MI♭/FAfred SI♭/FAés molt FAinSI♭/FAtens. MI♭/FA SI♭/FA FA

No el pots deixar SI♭/FAescapar,
MI♭és SI♭el FAteu estiu.
FANo el pots abandonar,
MI♭és SI♭el FAteu estiu.
SI♭Tira't la vida DOa RE♭diml'esquena,
REmno perdisSI♭→SI♭maj7més el fil, SOLm/SI♭
SOLmno el deixis SI♭escapar,
DOha arribat el FAteu estiu.

SI♭/FASi MI♭/FAcreus SI♭/FAque FAaiSI♭/FAMI♭/FAs'aSI♭/FAcaFAba,
SI♭/FAsiMI♭/FAgues SI♭/FAqui FAvols SI♭/FAser. MI♭/FA SI♭/FA FA
SI♭/FATreu-MI♭/FAte SI♭/FAel FAson de SI♭/FAla MI♭/FAbutSI♭/FAxaFAca
SI♭/FAi MI♭/FApoSI♭/FAsa-FAte'l SI♭/FAa MI♭/FAla SI♭/FApell. FA
SI♭/FAMai MI♭/FAveuSI♭/FAràs FAl'úlSI♭/FAtiMI♭/FAma SI♭/FAtarFAda
SI♭/FAni MI♭/FAmai SI♭/FAl'úlFAtim SI♭/FAaMI♭/FAdéu. SI♭/FA FA
SI♭/FASi MI♭/FAés SI♭/FAcert FAque són SI♭/FAquaMI♭/FAtre SI♭/FAdiFAes,
SI♭/FAdiMI♭/FAgue'm SI♭/FAquè FApenSI♭/FAses MI♭/FAfer. SI♭/FA FA
SI♭/FALa MI♭/FAviSI♭/FAda FAt'esSI♭/FAMI♭/FAesSI♭/FApeFArant
SI♭/FAmolt MI♭/FAlluny SI♭/FAdel FAteu SI♭/FAcarMI♭/FArer. SI♭/FA FA

No el pots deixar SI♭/FAescapar,
MI♭és SI♭el FAteu estiu.
FANo el pots abandonar,
MI♭és SI♭el FAteu estiu.
SI♭Tira't la vida DOa RE♭diml'esquena,
REmno perdisSI♭→SI♭maj7més el fil, SOLm/SI♭
SOLmno el deixis SI♭escapar,
DOha arribat el FAteu estiu.

SI♭/FA MI♭/FA SI♭/FA FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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