El teu jo (Acords)

M’he permès signar quatre paraules

Acords Acords
Blaumut
blaumut 0001
blaumut 0001
DO DOsus4 DO DOsus2 x2

DOM’he permès signar quatre paSOLraules,
FAles que he pogut estalLAmviar
FAfins que n’he reunit així unes MImquantes
FAi ara només provo d’endreSOLçar.

DOFa temps que camino per la iSOLdea,
FAque va del sud a la curioLAmsitat,
FAque jo de tu no en sé més del que MImpenses,
FAque tu de mi el que vulguis recorSOLdar.

SOLmHe trencat la FAlínia que ens seDOpara,
la del REmtemps, que em DOcremava a les SI♭→FAmans.
SOLmSoc al punt des FAd’on parteix l’oDOnada.

FAJo, el teu jo, el REmmeu jo,
que SI♭desitja a cada pas que tinguem FAsort,
tan futur, tan de REmprop
i seSI♭guim el fil de les parauFAles.

FAsus4 FA FAsus2

DOCom serà la lluna que ens SOLespera
FArere la persiana del teu LAmllit?
FAVaig prenent l’atzar sense MImrecepta,
FAi ara, quan fa efecte, en dius destí.

Segur que hem tingut DOsort…

SOL FA LAm FA MIm FA SOL

SOLmHe trencat la FAlínia que ens seDOpara,
la del REmtemps, que em DOcremava a les SI♭→FAmans.
SOLmHe firmat l’esFAcrit com més m’aDOgrada.

FAJo, el teu jo, el REmmeu jo,
que SI♭desitja a cada pas que tinguem FAsort,
tan futur, tan de REmprop
i seSI♭guim el fil de les parauFAles.
FAJo, el teu jo, el REmmeu jo,
que SI♭desitja a cada pas que tinguem FAsort,
tan futur, tan de REmprop
i seSI♭guim el fil de les parauFAles.

REm SI♭

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