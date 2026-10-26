DOM’he permès signar quatre paSOLraules, FAles que he pogut estalLAmviar FAfins que n’he reunit així unes MImquantes FAi ara només provo d’endreSOLçar.
DOFa temps que camino per la iSOLdea, FAque va del sud a la curioLAmsitat, FAque jo de tu no en sé més del que MImpenses, FAque tu de mi el que vulguis recorSOLdar.
SOLmHe trencat la FAlínia que ens seDOpara, la del REmtemps, que em DOcremava a les SI♭→FAmans. SOLmSoc al punt des FAd’on parteix l’oDOnada.
FAJo, el teu jo, el REmmeu jo, que SI♭desitja a cada pas que tinguem FAsort, tan futur, tan de REmprop i seSI♭guim el fil de les parauFAles.
FAsus4FAFAsus2
DOCom serà la lluna que ens SOLespera FArere la persiana del teu LAmllit? FAVaig prenent l’atzar sense MImrecepta, FAi ara, quan fa efecte, en dius destí.
Segur que hem tingut DOsort…
SOLFALAmFAMImFASOL
SOLmHe trencat la FAlínia que ens seDOpara, la del REmtemps, que em DOcremava a les SI♭→FAmans. SOLmHe firmat l’esFAcrit com més m’aDOgrada.
FAJo, el teu jo, el REmmeu jo, que SI♭desitja a cada pas que tinguem FAsort, tan futur, tan de REmprop i seSI♭guim el fil de les parauFAles. FAJo, el teu jo, el REmmeu jo, que SI♭desitja a cada pas que tinguem FAsort, tan futur, tan de REmprop i seSI♭guim el fil de les parauFAles.