REEl teu nom al SOLrevés
LA7sus4és un ram LAde flors.
REEl teu nom tal com MImés
LA7sus4és el mar LAon ofego les pors.
SIEl teu nom és tan SOLcurt
RE/FA#com tot MImun dia amb tu.
REEl teu nom se'm fa SOLmut
MImamb la LA7sus4teva caiLAguda d'ulls.
REEl teu MImnom fa SOLl'olor del perMImfum
LA7sus4del teu cos, DOadd9clavat als SOLllençols dels diLA7sus4lluns.
REEl teu nom fora SOLblau
LA7sus4si el pinLAtés algú.
REEl teu nom és un MImfrau
LA7sus4quan el crido i LAsegueixes sent lluny.
SIEl teu nom pot ser SOLmut
RE/FA#i no dir-MImlo a ningú.
REEl teu nom se'm fa SOLcurt
MImcom LA7sus4una migdiLAada junts.
REEl teu MImnom fa SOLl'olor del MImperfum
LA7sus4del teu cos, DOadd9clavat als SOLllençols dels diLA7sus4lluns.
RE SOL LA7sus4 LA
REEl teu nom se MImm'endú
LA7sus4per labeLArints tancats.
SIEl teu nom és SOLblues
RE/FA#sonant MImsempre dins del meu cap.
REEl teu MImnom fa SOLl'olor del MImperfum
LA7sus4del teu cos, DOadd9clavat als SOLllençols dels diLA7sus4lluns.
REEl teu MImnom fa SOLl'olor del MImperfum
LA7sus4del teu cos, DOadd9clavat als SOLllençols dels diLA7sus4lluns. LA RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.