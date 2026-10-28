La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE♭ LA♭ SI♭m SOL♭
RE♭Treu del pou LA♭aquesta fressa,
SI♭mbuida l'esperit SOL♭de tanta pols.
RE♭Sigues tu, LA♭no ho deixis perdre,
SI♭mmira, olora i SOL♭viu la vida a fons.
RE♭ LA♭ SI♭m SOL♭
RE♭Sega arran LA♭la no ginesta,
SI♭mtrenca amb tot aSOL♭llò que tant confon.
RE♭Si ets pacient LA♭i més honesta,
SI♭mja veuràs que et SOL♭menjaràs el món.
MI♭mTrobaràs deserts, penyassegats, foLA♭rats i rius.
MI♭mSentiràs la veu de dins teu que alguna terLA♭ra et diu.
SI♭mQue LA♭no poRE♭dràs mai FAdespertar
SI♭md'aLA♭quest bon RE♭son que acabes FAd'inventar
SI♭mi LA♭no saRE♭bràs pas FAcom tornar
SI♭mdel LA♭teu treMI♭sor SOL♭tan LA♭clar…
RE♭Tot curtint LA♭la senzillesa,
SI♭mvestiràs amb SOL♭poc tenint de tot.
RE♭Somiant LA♭i amb la tendresa,
SI♭maconseguiràs saSOL♭ber-ho tot.
RE♭Surt al sol LA♭sense roba,
SI♭mdeixa que t'escalSOL♭fi tot el dors.
RE♭Pren i aLA♭prèn, la terra et dona
SI♭mtot allò que SOL♭tant demana el cos.
MI♭mTrobaràs deserts, penyassegats, foLA♭rats i rius.
MI♭mSentiràs la veu dins teu que alguna LA♭terra et diu.
SI♭mQue LA♭no poRE♭dràs mai FAdespertar
SI♭md'aLA♭quell bon RE♭son que acabes FAd'inventar
SI♭mi LA♭no saRE♭bràs pas FAcom tornar
SI♭mdel LA♭teu treMI♭sor SOL♭tan LA♭clar…
FAQue la vida res et LAdiu
si no ets tu qui somFAriu.
Mira el curs del teu LAriu.
FAQue la vida res et LAdiu
si no ets tu qui somFAriu.
Mira el curs del teu LAriu.
SI♭mI LA♭no poRE♭dràs mai FAdespertar
SI♭md'aLA♭quest bon RE♭son que acabes FAd'inventar
SI♭mi LA♭no saRE♭bràs pas FAcom tornar
SI♭mdel LA♭teu treFAsor tan clar… Ia, ia!
SI♭mI LA♭no poRE♭dràs mai FAdespertar
SI♭md'aLA♭quell bon RE♭son que acabes FAd'inventar
SI♭mi LA♭no saRE♭bràs pas FAcom tornar
SI♭mdel LA♭teu treMI♭sor SOL♭tan LA♭clar…
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.