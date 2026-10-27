Intro:
SOL RE LAm DO→ RE x2 SOLUn raig de l'alba ha enlluer REnat la meva pupil· LAmla midri DO→àti REca. SOLEl revisor m'ha colpe REjat, obre la mà i ai SImxeca el braç,
pen
MImso per dins: "ma LAmledu DO→cat...". RE SOL RE LAm DO→ RE SOLJa fa un quart d'hora i REun segon que jo ja vaig vol LAmtant pel DO→món. RE MImEstic cansat, és nor SOLmal, són tantes hores REper davant fins a aca DObar, MImestic cansat, és nor SOLmal, són tantes hores REper davant fins a aca DObar de treba REllar!
I un fort xir
LAmrit em fa tornar, les ore MImlles ara em fan mal
perquè algun
REtúnel aca DObem de penetrar.
I el iaio
LAmque tinc al costat sembla que el MImpobre s'ha espantat.
És nor
SOLmal, la seva pa RErada ja ha pas DOsat! RE
Aquest ins
SOLtant s'ha conge RElat, i en la me LAmmòria s'ha gravat
tota la
DOgent que en aquesta REhora viatja en tren!
Penso que el
SOLmón s'ha evapo RErat, només veig LAmboira i un bancal
de ceps tots
DOsecs, del Prio RErat! SOL RE LAm DO→ RE SOLI mentre el temps segueix pas REsant, el vagó fa un soroll es LAmtrany,
la boira marxa...
DO→i es veu el REmar. SOLUna esperança ha desper REtat, aquest seient desani SImmat,
aquelles tardes a Cam
MImbrils, aquelles LAmnits de pub en DO→ REpub. SOL RE LAm DO→ RE SOLHi ha un forat allà REal davant, i està entrant l'aire LAmconge DO→lat. RE MImArribo tard, és nor SOLmal, una bici ens ha a REdelantat i ha salu DOdat, MImarribo tard, és nor SOLmal, una bici ens ha a REdelantat i ha salu DOdat,
a través
REdel vidre entelat!
Ha retro
LAmnat la veu de dalt, i amb la ma MImleta vaig tirant
cap enda
REvant, a comba DOtre a una altra setmana.
Baixo del
LAmtren i pugen alhora, miro en MImrere i sé que
ens veurem tard o
SOLd'hora per tornar, REjunts, a viat DOjar. RE
Aquest ins
SOLtant s'ha conge RElat, i en la me LAmmòria s'ha gravat
tota la
DOgent que en aquesta REhora viatja en tren!
Penso que el
SOLmón s'ha evapo RErat, només veig LAmboira i un bancal
de ceps tots
DOsecs, del Prio RErat! RE7 SOL RE LAm DO→ RE x4 LAm MIm RE DO LAm MIm SOL RE DO RE
Aquest ins
SOLtant s'ha conge RElat, i en la me LAmmòria s'ha gravat
tota la
DOgent que en aquesta REhora viatja en tren!
Penso que el
SOLmón s'ha evapo RErat, només veig LAmboira i un bancal
de ceps tots
DOsecs, del Prio RErat! RE7 RE# FA SOL
pen
I un fort xir
perquè algun
I el iaio
És nor
Aquest ins
tota la
Penso que el
de ceps tots
la boira marxa...
aquelles tardes a Cam
a través
Ha retro
cap enda
Baixo del
ens veurem tard o
Aquest ins
tota la
Penso que el
de ceps tots
Aquest ins
tota la
Penso que el
de ceps tots