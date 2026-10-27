El tren de les 6:41 (Acords)

Un raig de l'alba ha enlluernat la meva pupil·la midriàtica

Acords Acords
Els Aritenoides
Intro: SOL RE LAm DO→ RE x2

SOLUn raig de l'alba ha enlluerREnat la meva pupil·LAmla midriDO→àtiREca.
SOLEl revisor m'ha colpeREjat, obre la mà i aiSImxeca el braç,
penMImso per dins: "maLAmleduDO→cat...". RE

SOL RE LAm DO→ RE

SOLJa fa un quart d'hora i REun segon que jo ja vaig volLAmtant pel DO→món. RE

MImEstic cansat, és norSOLmal, són tantes hores REper davant fins a acaDObar,
MImestic cansat, és norSOLmal, són tantes hores REper davant fins a acaDObar de trebaREllar!

I un fort xirLAmrit em fa tornar, les oreMImlles ara em fan mal
perquè algun REtúnel acaDObem de penetrar.
I el iaio LAmque tinc al costat sembla que el MImpobre s'ha espantat.
És norSOLmal, la seva paRErada ja ha pasDOsat! RE

Aquest insSOLtant s'ha congeRElat, i en la meLAmmòria s'ha gravat
tota la DOgent que en aquesta REhora viatja en tren!
Penso que el SOLmón s'ha evapoRErat, només veig LAmboira i un bancal
de ceps tots DOsecs, del PrioRErat!

SOL RE LAm DO→ RE

SOLI mentre el temps segueix pasREsant, el vagó fa un soroll esLAmtrany,
la boira marxa... DO→i es veu el REmar.
SOLUna esperança ha desperREtat, aquest seient desaniSImmat,
aquelles tardes a CamMImbrils, aquelles LAmnits de pub en DO→REpub.

SOL RE LAm DO→ RE

SOLHi ha un forat allà REal davant, i està entrant l'aire LAmcongeDO→lat. RE

MImArribo tard, és norSOLmal, una bici ens ha aREdelantat i ha saluDOdat,
MImarribo tard, és norSOLmal, una bici ens ha aREdelantat i ha saluDOdat,
a través REdel vidre entelat!

Ha retroLAmnat la veu de dalt, i amb la maMImleta vaig tirant
cap endaREvant, a combaDOtre a una altra setmana.

Baixo del LAmtren i pugen alhora, miro enMImrere i sé que
ens veurem tard o SOLd'hora per tornar, REjunts, a viatDOjar. RE

Aquest insSOLtant s'ha congeRElat, i en la meLAmmòria s'ha gravat
tota la DOgent que en aquesta REhora viatja en tren!
Penso que el SOLmón s'ha evapoRErat, només veig LAmboira i un bancal
de ceps tots DOsecs, del PrioRErat! RE7

SOL RE LAm DO→ RE x4
LAm MIm RE DO
LAm MIm SOL RE DO RE

Aquest insSOLtant s'ha congeRElat, i en la meLAmmòria s'ha gravat
tota la DOgent que en aquesta REhora viatja en tren!
Penso que el SOLmón s'ha evapoRErat, només veig LAmboira i un bancal
de ceps tots DOsecs, del PrioRErat! RE7

RE# FA SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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