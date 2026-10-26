Intro:
LA RE MI x2 LASovint em REsento atra MIpat LApel meu REpropi mal MIson LAi tinc ga REnes de cri MIdar.
Cada dia en algun
LAlloc,
surt el
REtren de mitja MInit. FA#mHi ha po DO#metes FA#mque s'han DO#mperdut FA#mpintant DO#mgrafits a les FA#mseves pa DO#mrets.
Molta
SImgent que es troba sola REcada dia en algun MIlloc
puja al tren de mitja
LAnit. LA RE MI x2 LASovint em REsento enga MInyat LAquan em veig REen el mi MIrall. LANo en tinc REprou amb somni MIar,
necessito des
LAfer-me d'aquest REpes
que em lliga el
MIcor. FA#mHi ha si DO#mrenes FA#mque estan can DO#mtant FA#mla lle DO#mgenda d'un FA#mvell ma DO#mriner.
Molta
SImgent que es troba sola REcada dia en algun MIlloc
puja al tren de mitja
LAnit. LASi ets llu MInàtic i estàs REespan MItat, LAsi vius als MInúvols i estàs REdepri MImit, LAsi la boi MIra ja t'ha a REcompa MInyat,
cada
FA#mdia en algun lloc
pots pu
MIjar al tren de mitja LAnit. LA RE MI x2 LAN'he cone REgut molts com tu i MIjo. LAÉs bo saber que REno estem sols, això és MIbo. LANo sem REpre s'està de MIsort, LAno sempre troba REràs el mar darrera el MIport. FA#mHi ha Ju DO#mlietes FA#mbuscant Ro DO#mmeus, FA#mhi ha prin DO#mceses que FA#mbusquen do DO#mlor.
Si tens
SImel cor solitari, REcada dia en algun MIlloc
puja al tren de mitja
LAnit. LASi ets llu MInàtic i estàs REespan MItat, LAsi vius als MInúvols i estàs REdepri MImit, LAsi la boi MIra ja t'ha a REcompa MInyat,
cada
FA#mdia en algun lloc
pots pu
MIjar al tren de mitja LAnit. LA RE MI x6 LASi ets llu MInàtic i estàs REespan MItat, LAsi vius als MInúvols i estàs REdepri MImit, LAsi la boi MIra ja t'ha a REcompa MInyat,
cada
FA#mdia en algun lloc
surt el
MItren de mitjanit. LASi ets llu MInàtic i estàs REespan MItat, LAsi la boi MIra sempre t'a REcompa MInya, LAsi vius als MInúvols i estàs REdepri MImit,
cada
FA#mdia en algun lloc
pots pu
MIjar al tren de mitja LAnit. LA RE MI x2 LA
Cada dia en algun
surt el
Molta
puja al tren de mitja
necessito des
que em lliga el
Molta
puja al tren de mitja
cada
pots pu
Si tens
puja al tren de mitja
cada
pots pu
cada
surt el
cada
pots pu