El tren de mitjanit (Acords)

Sovint em sento atrapat

Acords Acords
Sau
sau el mes gran dels pecadors
sau el mes gran dels pecadors
Intro: LA RE MI x2

LASovint em REsento atraMIpat
LApel meu REpropi malMIson
LAi tinc gaREnes de criMIdar.
Cada dia en algun LAlloc,
surt el REtren de mitjaMInit.

FA#mHi ha poDO#metes FA#mque s'han DO#mperdut
FA#mpintant DO#mgrafits a les FA#mseves paDO#mrets.
Molta SImgent que es troba sola
REcada dia en algun MIlloc
puja al tren de mitjaLAnit.

LA RE MI x2

LASovint em REsento engaMInyat
LAquan em veig REen el miMIrall.
LANo en tinc REprou amb somniMIar,
necessito desLAfer-me d'aquest REpes
que em lliga el MIcor.

FA#mHi ha siDO#mrenes FA#mque estan canDO#mtant
FA#mla lleDO#mgenda d'un FA#mvell maDO#mriner.
Molta SImgent que es troba sola
REcada dia en algun MIlloc
puja al tren de mitjaLAnit.

LASi ets lluMInàtic i estàs REespanMItat,
LAsi vius als MInúvols i estàs REdepriMImit,
LAsi la boiMIra ja t'ha aREcompaMInyat,
cada FA#mdia en algun lloc
pots puMIjar al tren de mitjaLAnit.

LA RE MI x2

LAN'he coneREgut molts com tu i MIjo.
LAÉs bo saber que REno estem sols, això és MIbo.
LANo semREpre s'està de MIsort,
LAno sempre trobaREràs el mar darrera el MIport.

FA#mHi ha JuDO#mlietes FA#mbuscant RoDO#mmeus,
FA#mhi ha prinDO#mceses que FA#mbusquen doDO#mlor.
Si tens SImel cor solitari,
REcada dia en algun MIlloc
puja al tren de mitjaLAnit.

LASi ets lluMInàtic i estàs REespanMItat,
LAsi vius als MInúvols i estàs REdepriMImit,
LAsi la boiMIra ja t'ha aREcompaMInyat,
cada FA#mdia en algun lloc
pots puMIjar al tren de mitjaLAnit.

LA RE MI x6

LASi ets lluMInàtic i estàs REespanMItat,
LAsi vius als MInúvols i estàs REdepriMImit,
LAsi la boiMIra ja t'ha aREcompaMInyat,
cada FA#mdia en algun lloc
surt el MItren de mitjanit.
LASi ets lluMInàtic i estàs REespanMItat,
LAsi la boiMIra sempre t'aREcompaMInya,
LAsi vius als MInúvols i estàs REdepriMImit,
cada FA#mdia en algun lloc
pots puMIjar al tren de mitjaLAnit.

LA RE MI x2
LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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