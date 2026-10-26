FA#mLes últimes pàgiREnes d'un llibre. LASentir la pluja soSImbre la pell. REI veure com desLAperta el dia. DO#7Fer-te l'amor desSImprés de tant de temps.
FA#mDel mig de la runa arrenREcar l'alegria. LASentir que portem a SImdins els déus. REI contra el mur moLArir-nos de riure. DO#7Ser iguals vol dir ser SImigual de diferents.
MII plou allà on ens LAfalta l'aigua. DO#7I algú que està en guerra REfa la pau. MII a poc a poc el LAmón es para DO#7i la vida coREmença a baMIllar.
REJa sé que ens LAtrencarem, MIque ens caurà a terra FA#mel món. Ja REsé que ploLArarem MIi que podem perdre-ho FA#mtot.
REPer sempre no LAhi ha res MIi el tren del temps no FA#mfrena. Tinc REun desig LAnomés: MIque tot valgui la peFA#mna.
LASImMILA FA#mSImDO#7FA#m
FA#mCantar cançons a la RElluna plena. LASentir la terra amb el SImpas descalç. RERiure de nou de la LAbroma de sempre. DO#7Quan no l'esperis, SImfer-te un regal.
FA#mViure l'estiu sota REl'aigua clara. LABallar borratxos la nosSImtra cançó REi dir-t'ho tot amb uLAna abraçada, DO#7si alguna coSImsa pot dir-t'ho tot.
MII plou allà on ens LAfalta l'aigua. DO#7I algú que està en guerra REfa la pau. MII a poc a poc el LAmón es para DO#7i la vida coREmença a baMIllar.
REJa sé que ens LAtrencarem, MIque ens caurà a terra FA#mel món. Ja REsé que ploLArarem MIi que podem perdre-ho FA#mtot.
REPer sempre no LAhi ha res MIi el tren del temps no FA#mfrena. Tinc REun desig LAnomés: MIque tot valgui la peFA#mna.
DesSImperta sota les ales del REcapvespre. Camina LAamb mi un petit trosset del MIteu camí. Deixa't SImvèncer per la pulsió que REsents empènyer dins del LAteu pit, que vol alliberar-se i crida per MIsortir.
REJa sé que ens LAtrencarem, MIque ens caurà a terra FA#mel món. Ja REsé que ploLArarem MIi que podem perdre-ho FA#mtot.
REPer sempre no LAhi ha res MIi el tren del temps no FA#mfrena. Tinc REun desig LAnomés: MIque tot valgui la peFA#mna.