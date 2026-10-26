El tren del temps (Acords)

Les últimes pàgines d'un llibre

Acords Acords
Txarango
txarango el cor de la terra
txarango el cor de la terra
FA#mLes últimes pàgiREnes d'un llibre.
LASentir la pluja soSImbre la pell.
REI veure com desLAperta el dia.
DO#7Fer-te l'amor desSImprés de tant de temps.

FA#mDel mig de la runa arrenREcar l'alegria.
LASentir que portem a SImdins els déus.
REI contra el mur moLArir-nos de riure.
DO#7Ser iguals vol dir ser SImigual de diferents.

MII plou allà on ens LAfalta l'aigua.
DO#7I algú que està en guerra REfa la pau.
MII a poc a poc el LAmón es para
DO#7i la vida coREmença a baMIllar.

REJa sé que ens LAtrencarem,
MIque ens caurà a terra FA#mel món.
Ja REsé que ploLArarem
MIi que podem perdre-ho FA#mtot.

REPer sempre no LAhi ha res
MIi el tren del temps no FA#mfrena.
Tinc REun desig LAnomés:
MIque tot valgui la peFA#mna.

LA SIm MI LA
FA#m SIm DO#7 FA#m

FA#mCantar cançons a la RElluna plena.
LASentir la terra amb el SImpas descalç.
RERiure de nou de la LAbroma de sempre.
DO#7Quan no l'esperis, SImfer-te un regal.

FA#mViure l'estiu sota REl'aigua clara.
LABallar borratxos la nosSImtra cançó
REi dir-t'ho tot amb uLAna abraçada,
DO#7si alguna coSImsa pot dir-t'ho tot.

MII plou allà on ens LAfalta l'aigua.
DO#7I algú que està en guerra REfa la pau.
MII a poc a poc el LAmón es para
DO#7i la vida coREmença a baMIllar.

REJa sé que ens LAtrencarem,
MIque ens caurà a terra FA#mel món.
Ja REsé que ploLArarem
MIi que podem perdre-ho FA#mtot.

REPer sempre no LAhi ha res
MIi el tren del temps no FA#mfrena.
Tinc REun desig LAnomés:
MIque tot valgui la peFA#mna.

DesSImperta sota les ales del REcapvespre.
Camina LAamb mi un petit trosset del MIteu camí.
Deixa't SImvèncer per la pulsió que REsents empènyer
dins del LAteu pit, que vol alliberar-se
i crida per MIsortir.

REJa sé que ens LAtrencarem,
MIque ens caurà a terra FA#mel món.
Ja REsé que ploLArarem
MIi que podem perdre-ho FA#mtot.

REPer sempre no LAhi ha res
MIi el tren del temps no FA#mfrena.
Tinc REun desig LAnomés:
MIque tot valgui la peFA#mna.

LA SIm MI LA
FA#m SIm DO#7 FA#m x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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