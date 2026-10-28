DO FA SOL DO
Fem un tren entre FAtots,
uns daSOLvant i altres darDOrera,
tots a punt i prepaFArats,
que el viSOLatge ha comenDOçat.
Mans amuuuuuuuFAuuuuunt!
SOLDiem aDOdéu.
Mans avaaaaaaaaFAaaaaaall!
I el SOLso del tren farem.
LAmTxu-txu, txu-txu, txu-txu. Txuuuuu!
DO FA SOL DO
Un túnel travessaFArem
SOLben ajupiDOdets,
i ara esses hem de FAfer
com si SOLfóssim una DOserp.
Mans amuuuuuuuFAuuuuunt!
SOLDiem aDOdéu.
Mans avaaaaaaaaFAaaaaaall!
I el SOLso del tren farem.
LAmTxu-txu, txu-txu, txu-txu. Txuuuuu!
DO FA SOL DO
Hem deixat enrera FAFrança,
SOLHongria i TurDOquia.
No us deixeu pas l'equiFApatge,
que a SOLl'Índia hem arriDObat.
Mans amuuuuuuuFAuuuuunt!
SOLDiem aDOdéu.
Mans avaaaaaaaaFAaaaaaall!
I el SOLso del tren farem.
LAmTxu-txu, txu-txu, txu-txu,
LAmtxu-txu, txu-txu, txu-txu. Txuuuuu!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.