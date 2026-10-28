El tren europeu (Acords)

Fem un tren entre tots

Acords Acords
Lali BeGood
lali begood cancons per emportar
lali begood cancons per emportar
DO FA SOL DO

Fem un tren entre FAtots,
uns daSOLvant i altres darDOrera,
tots a punt i prepaFArats,
que el viSOLatge ha comenDOçat.

Mans amuuuuuuuFAuuuuunt!
SOLDiem aDOdéu.
Mans avaaaaaaaaFAaaaaaall!
I el SOLso del tren farem.
LAmTxu-txu, txu-txu, txu-txu. Txuuuuu!

DO FA SOL DO

Un túnel travessaFArem
SOLben ajupiDOdets,
i ara esses hem de FAfer
com si SOLfóssim una DOserp.

Mans amuuuuuuuFAuuuuunt!
SOLDiem aDOdéu.
Mans avaaaaaaaaFAaaaaaall!
I el SOLso del tren farem.
LAmTxu-txu, txu-txu, txu-txu. Txuuuuu!

DO FA SOL DO

Hem deixat enrera FAFrança,
SOLHongria i TurDOquia.
No us deixeu pas l'equiFApatge,
que a SOLl'Índia hem arriDObat.

Mans amuuuuuuuFAuuuuunt!
SOLDiem aDOdéu.
Mans avaaaaaaaaFAaaaaaall!
I el SOLso del tren farem.
LAmTxu-txu, txu-txu, txu-txu,
LAmtxu-txu, txu-txu, txu-txu. Txuuuuu!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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