DO FA SOL DO



Fem un tren entre FA tots,

uns da SOL vant i altres dar DO rera,

tots a punt i prepa FA rats,

que el vi SOL atge ha comen DO çat.



Mans amuuuuuuu FA uuuuunt!

SOL Diem a DO déu.

Mans avaaaaaaaa FA aaaaaall!

I el SOL so del tren farem.

LAm Txu-txu, txu-txu, txu-txu. Txuuuuu!



DO FA SOL DO



Un túnel travessa FA rem

SOL ben ajupi DO dets,

i ara esses hem de FA fer

com si SOL fóssim una DO serp.



Mans amuuuuuuu FA uuuuunt!

SOL Diem a DO déu.

Mans avaaaaaaaa FA aaaaaall!

I el SOL so del tren farem.

LAm Txu-txu, txu-txu, txu-txu. Txuuuuu!



DO FA SOL DO



Hem deixat enrera FA França,

SOL Hongria i Tur DO quia.

No us deixeu pas l'equi FA patge,

que a SOL l'Índia hem arri DO bat.



Mans amuuuuuuu FA uuuuunt!

SOL Diem a DO déu.

Mans avaaaaaaaa FA aaaaaall!

I el SOL so del tren farem.

LAm Txu-txu, txu-txu, txu-txu,

LAm txu-txu, txu-txu, txu-txu. Txuuuuu!