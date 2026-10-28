El vaixell perdut (Acords)

Tots els pous de la vella memòria hem anat omplint amb deixalles i amb fam

Acords Acords
Sopa de Cabra
DOmTots els pous de la SI♭vella memòria hem aFAnat omplint amb deiDOmxalles i amb fam.
Som la plaga de la SI♭fi de segle, l'agoFAnia estesa del mil·DOmlenni errant.
Vaig sentir un home SI♭que cantava: «és qui FAneda i sura només DOmel que es salva».
Jo era un nen i esperaSI♭va el diluvi.
M'he anat LA♭fent més gran.

DOHi ha un SOLlloc al vaiSI♭xell per a tu, FA
DOhi ha un SOLlloc pels que LA♭s'han perdut. FA
DOVeSOLniu a busSI♭car aixopluc, FA
DOveSOLniu o us oLA♭fegareu. FA

DOmQuan el temps era menys que SI♭una paraula, va sorFAgir la vida casualDOmment de l'aigua.
Ara que es va acceSI♭lerant la farsa, l'aiguaFAder durà la darDOmrera carta.
Cada nit quan la SI♭lluna canta, com NoFAè ja feia consDOmtruint la barca.
Aviat arreu les resSI♭closes del cel s'obriLA♭ran de cop.
AniSOLadd11rem a l'infern, anirem FAcap al cel.

DOHi ha un SOLlloc al vaiSI♭xell per a tu, FA
DOhi ha un SOLlloc pels que LA♭s'han perdut. FA
DOVeSOLniu a busSI♭car aixopluc, FA
DOveSOLniu al vaiLA♭xell perdut. FA

La munSI♭tanya ja no hi és,
la poLA♭lítica no hi és
ni l'astre SOLpàlid ja no hi és,
l'econoFAmia ja no hi és,
aquella LA♭illa ja no hi és
i la menSOLtida ja no hi és.

DOHi ha un SOLlloc al vaiSI♭xell per a tu, FA
DOhi ha un SOLlloc pels que LA♭s'han perdut. FA
DOVeSOLniu a busSI♭car aixopluc, FA
DOveSOLniu al vaiLA♭xell perdut. FA

La munSI♭tanya ja no hi és,
la poLA♭lítica no hi és,
l'astre SOLpàlid ja no hi és,
aquella FAilla ja no hi és,
l'econoLA♭mia ja no hi és
i la menSOLtida ja no hi és.

DOmHi ha un SI♭lloc al vaiFAxell per a tu, DOm
hi ha un SI♭lloc pels que FAs'han perdut. DOm
VeSI♭niu a busFAcar aixopluc, DOm
veSI♭niu o us oLA♭fegareu,
o us oFAfegareu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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