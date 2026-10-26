El veurem junts (Acords)

Jura'm que, sempre que passi un cometa

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa barcelona nit d estiu banda sonora original
joan dausa barcelona nit d estiu banda sonora original
SOL MIm DO
LAm MIm RE x2

SOLJura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmestaMImrem REjunts,
SOLjura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmvolaMImrem RElluny.

I ens en riuDOrem de SOLtot i de totDOhom.
No tindrem por i, SOLquan mirem aDOvall,
agafaràs ben SOLfort la meva REmà.

SOLJura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmestaMImrem REjunts,
SOLjura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmvolaMImrem RElluny.

I parlaDOrem de SOLtot i de tu DOi jo.
Oblidarem, alSOLmenys per un moDOment,
que l'endemà potSOLser ja ens REhem fet grans...

SOL RE MIm DO LAm MIm RE x2

SOLJura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmestaMImrem REjunts,
SOLjura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmvolaMImrem RElluny.

SOL RE MIm DO LAm MIm RE x2
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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