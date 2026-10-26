SOL MIm DO
LAm MIm RE x2
SOLJura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmestaMImrem REjunts,
SOLjura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmvolaMImrem RElluny.
I ens en riuDOrem de SOLtot i de totDOhom.
No tindrem por i, SOLquan mirem aDOvall,
agafaràs ben SOLfort la meva REmà.
SOLJura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmestaMImrem REjunts,
SOLjura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmvolaMImrem RElluny.
I parlaDOrem de SOLtot i de tu DOi jo.
Oblidarem, alSOLmenys per un moDOment,
que l'endemà potSOLser ja ens REhem fet grans...
SOL RE MIm DO LAm MIm RE x2
SOLJura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmestaMImrem REjunts,
SOLjura'm que, REsempre que MImpassi un coDOmeta,
LAmvolaMImrem RElluny.
SOL RE MIm DO LAm MIm RE x2
SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.