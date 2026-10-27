El viatge (Acords)

Hem rigut i hem plorat

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell refugi
sergi carbonell refugi
FAHem riSI♭gut i hem ploFArat,
hem aSI♭cariciat el FAcel, DO/MI
REmhem baDOllat en cada SI♭plaça,
REmi allò soDOmiat ha fet arSI♭rels.

FAHem creSI♭uat el món canFAtant,
més del SI♭que vam poder inFAtuir, DO/MI
REmi consDOcientsdel priviSI♭legi,
REmhumilment DOhem fet caSI♭mí.

SOLmAmb la ferma DOconvicció
LA7de voler REmser
SOLmallà on DOl’únic motor

fos SI♭l’amor sinDOcer.

GuardaSI♭rem com un treDOsor
les nits d’aquest viFAatge DO/MIal fons del REmpit. DO
GuardaSI♭rem cada canDOçó,
històries que ens exFApliquen DO/MIi em fan feREmliç. DO
Vam voSI♭ler créixer pleDOgats i ho vàrem SI♭fer
en el DOllarg viatge. FA

REmOoohhooohoDOohho! FA
Vam voLAmlar en mil canSI♭çons. FA DO
REmOoohhooohoDOohho! FA
Vam LAmbategar amb el SI♭món en el DOllarg viatge. FA

Hem vist SI♭de prop l’horror als FAulls
dels que SI♭han sigut abandoFAnats, DO/MI
REmal raDOval dels nostres SI♭dies,
REmon hem perdut DOla humaniSI♭tat.

REmPerò si tot fos una moDOneda, FA
a l’altra LAmcara hi veig la SI♭llum: FA DO
REmtambé hem vist com hi ha perDOsones FA
que LAmes donen als alSI♭tres per DOallò comú. FA

GuardaSI♭rem com un treDOsor
les nits d’aquest viFAatge DO/MIal fons del REmpit. DO
GuardaSI♭rem cada canDOçó,
històries que ens exFApliquen DO/MIi em fan feREmliç. DO
Vam voSI♭ler créixer pleDOgats i ho vàrem SI♭fer
en el DOllarg viatge. FA

DOI si ve com un veREmrí avui
SI♭la nostàlgia a visiFAtar-te d’imprevist,
DOdigues-li que no hi té REmlloc,
que no canviaria SI♭res,
però vivim tan sols toFAcant l’ara i aquí.

DOI si ve com un veREmrí avui
SI♭la nostàlgia a desperFAtar-te dins del llit,
DOdigues-li que no hi té REmlloc,
que no canviaria SI♭res:
cada passa m’ha FAportat fins aquí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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