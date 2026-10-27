FAHem riSI♭gut i hem ploFArat, hem aSI♭cariciat el FAcel, DO/MI REmhem baDOllat en cada SI♭plaça, REmi allò soDOmiat ha fet arSI♭rels.
FAHem creSI♭uat el món canFAtant, més del SI♭que vam poder inFAtuir, DO/MI REmi consDOcientsdel priviSI♭legi, REmhumilment DOhem fet caSI♭mí.
SOLmAmb la ferma DOconvicció LA7de voler REmser SOLmallà on DOl’únic motor
fos SI♭l’amor sinDOcer.
GuardaSI♭rem com un treDOsor les nits d’aquest viFAatge DO/MIal fons del REmpit. DO GuardaSI♭rem cada canDOçó, històries que ens exFApliquen DO/MIi em fan feREmliç. DO Vam voSI♭ler créixer pleDOgats i ho vàrem SI♭fer en el DOllarg viatge. FA
REmOoohhooohoDOohho! FA Vam voLAmlar en mil canSI♭çons. FADO REmOoohhooohoDOohho! FA Vam LAmbategar amb el SI♭món en el DOllarg viatge. FA
Hem vist SI♭de prop l’horror als FAulls dels que SI♭han sigut abandoFAnats, DO/MI REmal raDOval dels nostres SI♭dies, REmon hem perdut DOla humaniSI♭tat.
REmPerò si tot fos una moDOneda, FA a l’altra LAmcara hi veig la SI♭llum: FADO REmtambé hem vist com hi ha perDOsones FA que LAmes donen als alSI♭tres per DOallò comú. FA
GuardaSI♭rem com un treDOsor les nits d’aquest viFAatge DO/MIal fons del REmpit. DO GuardaSI♭rem cada canDOçó, històries que ens exFApliquen DO/MIi em fan feREmliç. DO Vam voSI♭ler créixer pleDOgats i ho vàrem SI♭fer en el DOllarg viatge. FA
DOI si ve com un veREmrí avui SI♭la nostàlgia a visiFAtar-te d’imprevist, DOdigues-li que no hi té REmlloc, que no canviaria SI♭res, però vivim tan sols toFAcant l’ara i aquí.
DOI si ve com un veREmrí avui SI♭la nostàlgia a desperFAtar-te dins del llit, DOdigues-li que no hi té REmlloc, que no canviaria SI♭res: cada passa m’ha FAportat fins aquí.