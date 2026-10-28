DO SOL LAm FA
DO SOL FA
AcDOtors, malabaristes, SOLfills de la moderniLAmtat,
programaFAdors, mestres, advoDOcats,
deu mil professiSOLons, per on puc comenFAçar?
FusDOter, ecologista, SOLentrenador persoLAmnal,
científic geniFAal, pintor, comediDOant.
Qui sap què faSOLré jo quan sigui més FAgran?
I DOno saSOLbré qui LAmsoc
fins que obri les FAales davant de totDOhom,
ser oSOLcell del FAmón.
I DOno saSOLbré qui LAmsoc
si crec que no FApuc, si m'atura la DOpor,
com SOLpuc ser FAjo.
Ja ho DOsé, no soc ningú entre SOLmils de milions d'habiLAmtants,
però tinc el potenciFAal d'un súper SuperDOman.
Si tu creus en SOLmi, ja tinc fet la meiFAtat.
De DOgran vull ser feliç, sí, SOLpapa, vull donar-ho LAmtot,
vull posar-hi el FAcor, vull fer un món miDOllor
sense malSOLdat ni enveja ni FApor.
I DOno saSOLbré qui LAmsoc
fins que obri les FAales davant de totDOhom,
ser oSOLcell del FAmón.
I DOno saSOLbré qui LAmsoc
si crec que no FApuc, si m'atura la DOpor,
com SOLpuc ser FAjo.
DO SOL LAm FA
DO SOL FA
DO SOL LAm FA
DO SOL FA
I DOno saSOLbrem qui LAmsom
si no obrim les FAales davant de totDOhom,
ser oSOLcells del LAmmón…
I DOno saSOLbrem qui LAmsom
creient que no es FApot, si ens atura la DOpor,
com SOLser miFAllors.
I DOno saSOLbrem qui LAmsom
si no obrim les FAales davant de totDOhom,
ser oSOLcells del FAmón.
I DOno saSOLbrem qui LAmsom
si no obrim les FAales davant de totDOhom,
ser oSOLcells del FAmón.
I DOno saSOLbrem qui LAmsom
si no obrim les FAales davant de totDOhom,
ser oSOLcells del FAmón.
LA♭ SI♭ DO
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.