LAmAquesta SOLés la hisLAmtòria DOd'un que voSOLlia ser oLAmcell; volia salSOLtar munLAmtanyes DOi amb els arSOLbres baraLAmllar.
La gent SOLse'l miLAmrava, DOno t'ho pots SOLimagiLAmnar. Els cabells li taSOLpaven la LAmcara, teDOnia lleuger SOLel camiLAmnar.
SOLI es tornarà oREcell per un dia, DOentre les cendres poMIdrà voMI7lar. DOAiSOLxò no és cap LAmjoc, DOdeiSOLxeu-me voLAmlar, que soc DOlliure de SOLfer el que LAmvulgui, DOno em tragueu SOLla lliberLAmtat.
El cel SOLés un LAmsomni DOon ell hi SOLvol arriLAmbar; els núvols, les SOLseves munLAmtanyes; el DOcel, horitSOLzó lluLAmnyà.
SOLI es tornarà oREcell per un dia, DOentre les cendres poMIdrà voMI7lar. DOAiSOLxò no és cap LAmjoc, DOdeiSOLxeu-me voLAmlar, que soc DOlliure de SOLfer el que LAmvulgui, DOno em tragueu SOLla lliberLAmtat.