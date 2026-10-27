El vol de l'home ocell (Acords)

Aquesta és la història

Acords Acords
Sangtraït
sangtrait els senyors de les pedres
sangtrait els senyors de les pedres
LAmAquesta SOLés la hisLAmtòria
DOd'un que voSOLlia ser oLAmcell;
volia salSOLtar munLAmtanyes
DOi amb els arSOLbres baraLAmllar.

La gent SOLse'l miLAmrava,
DOno t'ho pots SOLimagiLAmnar.
Els cabells li taSOLpaven la LAmcara,
teDOnia lleuger SOLel camiLAmnar.

SOLI es tornarà oREcell per un dia,
DOentre les cendres poMIdrà voMI7lar.
DOAiSOLxò no és cap LAmjoc,
DOdeiSOLxeu-me voLAmlar,
que soc DOlliure de SOLfer el que LAmvulgui,
DOno em tragueu SOLla lliberLAmtat.

El cel SOLés un LAmsomni
DOon ell hi SOLvol arriLAmbar;
els núvols, les SOLseves munLAmtanyes;
el DOcel, horitSOLzó lluLAmnyà.

SOLI es tornarà oREcell per un dia,
DOentre les cendres poMIdrà voMI7lar.
DOAiSOLxò no és cap LAmjoc,
DOdeiSOLxeu-me voLAmlar,
que soc DOlliure de SOLfer el que LAmvulgui,
DOno em tragueu SOLla lliberLAmtat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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