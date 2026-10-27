La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭Tindreu el coratge, algun dia, de MI♭viure el que sempre heu desitjat tant? SOLmSereu tot allò que volíeu? SaFAbreu ser capaços d'arribar al final?
SI♭Podreu vèncer tots els obstacles? I MI♭riure a la cara de tots els rivals? SOLmTindreu el valor d'aixecar-vos quan us FAfalli el cos i ja no aguanteu més?
SI♭Dureu la cuirassa d'un gran soldat? MI♭Vindreu amb fermesa amb el cap ben alt? SOLmVeureu la victòria amb els ulls FAtancats quan sigui el vostre moment?
Us preSI♭sento la vida que MI♭us ha toSI♭cat. Sortiu al carrer i deMI♭mostreu qui SI♭sou. Deixeu endarrere les MI♭vostres SI♭pors perquè és el moment de MI♭comenSI♭çar a escriure la història MI♭que heu triSI♭at.
Sabreu arriscar-vos quan calgui i MI♭prendre amb criteri les grans decisions? LluiSOLmreu amb una gran rialla les FAmarques que us han anat quedant a la pell?
SI♭Sabreu deixar enrere el vostre passat? MI♭Traçar una estratègia per ser els més grans? LluiSOLmtar hàbilment per guanyar el comFAbat? Tocar el vostre triomf amb les mans?
Us preSI♭sento la vida que MI♭us ha toSI♭cat. Sortiu al carrer i deMI♭mostreu qui SI♭sou. Deixeu endarrere les MI♭vostres SI♭pors perquè és el moment de MI♭comenSI♭çar a escriure la història MI♭que heu triSI♭at.
I no dubteu que algun dia troMI♭bareu tot el SI♭que esteu busFAcant. I, SI♭si no hi ha cap sortiMI♭da, inventeu SI♭un nou deFAmà.
Us preSI♭sento la vida que MI♭us ha toSI♭cat. Sortiu al carrer i deMI♭mostreu qui SI♭sou. Deixeu endarrere les MI♭vostres SI♭pors perquè és el moment de MI♭comenSI♭çar a escriure la història MI♭que heu triSI♭at.