El vostre repte (Acords)

Tindreu el coratge, algun dia, de viure el que sempre heu desitjat tant?

Acords Acords
Avstral
avstral teoria de l evolucio
avstral teoria de l evolucio

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭Tindreu el coratge, algun dia, de MI♭viure el que sempre heu desitjat tant?
SOLmSereu tot allò que volíeu? SaFAbreu ser capaços d'arribar al final?

SI♭Podreu vèncer tots els obstacles? I MI♭riure a la cara de tots els rivals?
SOLmTindreu el valor d'aixecar-vos quan us FAfalli el cos i ja no aguanteu més?

SI♭Dureu la cuirassa d'un gran soldat? MI♭Vindreu amb fermesa amb el cap ben alt?
SOLmVeureu la victòria amb els ulls FAtancats quan sigui el vostre moment?

Us preSI♭sento la vida que MI♭us ha toSI♭cat.
Sortiu al carrer i deMI♭mostreu qui SI♭sou.
Deixeu endarrere les MI♭vostres SI♭pors
perquè és el moment de MI♭comenSI♭çar
a escriure la història MI♭que heu triSI♭at.

Sabreu arriscar-vos quan calgui i MI♭prendre amb criteri les grans decisions?
LluiSOLmreu amb una gran rialla les FAmarques que us han anat quedant a la pell?

SI♭Sabreu deixar enrere el vostre passat? MI♭Traçar una estratègia per ser els més grans?
LluiSOLmtar hàbilment per guanyar el comFAbat? Tocar el vostre triomf amb les mans?

Us preSI♭sento la vida que MI♭us ha toSI♭cat.
Sortiu al carrer i deMI♭mostreu qui SI♭sou.
Deixeu endarrere les MI♭vostres SI♭pors
perquè és el moment de MI♭comenSI♭çar
a escriure la història MI♭que heu triSI♭at.

I no dubteu que algun dia troMI♭bareu tot el SI♭que esteu busFAcant.
I, SI♭si no hi ha cap sortiMI♭da, inventeu SI♭un nou deFAmà.

Us preSI♭sento la vida que MI♭us ha toSI♭cat.
Sortiu al carrer i deMI♭mostreu qui SI♭sou.
Deixeu endarrere les MI♭vostres SI♭pors
perquè és el moment de MI♭comenSI♭çar
a escriure la història MI♭que heu triSI♭at.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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