El wasabi (Acords)

El wasabi va anar a Cuba

Acords Acords
El Pony Pisador
el pony pisador els experts
el pony pisador els experts
LAmEl wasabi va anar a Cuba
amb un kimono kaMIwaii.

Menjant ramen i LAmgyozas
i fent judo amb un LAmHyundai.

Els mariners de REmKyoto,
les nakames i els REmsempais,
varen fer ruma HokLAmkaido,
varen fer MIruma tomahoLAkai.

Quan el samurai sortia a la MImar.

Els nois de KyoLAto
podaven bonLAsais,
mans a la caLA7tana,
solien canREtar (solien canRE7tar):
Sakura, SakuMIra, Naruto, Naruto, KameLAhameha.

Arribaren temps d'obertura LAmsocial del Japó,
de sudokus i el Tom MICruise.

Tot el dia amb origaLAmmis
feien makis de salLAmmó.

I el ShoMIgunato TokugaLAwa,
bevent sake en un REmfutón,
cuidaven el TamaLAmgochi
tot fent la MIcerimònia del LATe.

Quan el samurai sortia a la MImar.

Els nois de KyoLAto
podaven bonLAsais,
mans a la caLA7tana,
solien canREtar (solien canRE7tar):
Atori, Atori, MINobita, Nobita, LANakaiamsgaa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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