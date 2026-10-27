LAmEl wasabi va anar a Cuba
amb un kimono kaMIwaii.
Menjant ramen i LAmgyozas
i fent judo amb un LAmHyundai.
Els mariners de REmKyoto,
les nakames i els REmsempais,
varen fer ruma HokLAmkaido,
varen fer MIruma tomahoLAkai.
Quan el samurai sortia a la MImar.
Els nois de KyoLAto
podaven bonLAsais,
mans a la caLA7tana,
solien canREtar (solien canRE7tar):
Sakura, SakuMIra, Naruto, Naruto, KameLAhameha.
Arribaren temps d'obertura LAmsocial del Japó,
de sudokus i el Tom MICruise.
Tot el dia amb origaLAmmis
feien makis de salLAmmó.
I el ShoMIgunato TokugaLAwa,
bevent sake en un REmfutón,
cuidaven el TamaLAmgochi
tot fent la MIcerimònia del LATe.
Quan el samurai sortia a la MImar.
Els nois de KyoLAto
podaven bonLAsais,
mans a la caLA7tana,
solien canREtar (solien canRE7tar):
Atori, Atori, MINobita, Nobita, LANakaiamsgaa.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.