Ella i el seu fill (Acords)

Viu soleta amb el seu fill

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto la caixa que puja i baixa
lax n busto la caixa que puja i baixa
FA SOLm DO FA

Viu soleta amb el seu SOLmfill
DOen un pis d'aquells de FAfa tres-cents anys.
Dels seus pares va esSOLmcapar,
DOi el pare del nen FAràpid va renunciar.

SI♭Tot l'amor que mai li FAvan donar
SOLmella el dona a aquell inDOfant.

FACada dia al maSOLm
DOella el lleva, el banya i aFAgafa el camí.
Cap al cole el porSOLmtarà;
DOla psicòloga ja l'esFAtà esperant.

SI♭Què pot fer amb un FAnen que no fa res,
SOLmque va néixer abans de DO→temps? SI♭

Vull saFAber què REmpenses mentre SI♭jo t'estic toFAcant.
Tu no REmsents, tu no SI♭parles ni DOveus les meves FAmans,
però el teu SI♭cor va bateFAgant,
i és que REmtens el meu aSI♭mor les tres hoDOretes que ets per mi.

FALa mare se'n va a trebaSOLmllar.
DOA l'ONCE ara l'han contracFAtat.
Ella sempre havia comSOLmprat
DOcupons de l'esperança FAper somiar.

SI♭I agraeix tota la FAsort que va tenir
SOLmquan aquell 'crio' va paDO→rir. SI♭

Amor FAmeu, tu REmets tot el que SI♭jo no he tingut FAmai,
i el nen REmté tots els SI♭mals que Déu li DOva poder doFAnar.
Ara SI♭és a l'hospiFAtal,
i la REmnoia què faSI♭rà quan el cel DOdigui va fallar
i FAse'l REmemporti SI♭al més enFAllà?

Amor FAmeu, tu REmets tot el que SI♭jo no he tingut FAmai,
i somiREma que alSI♭gun dia potser DOserà imporFAtant,
perquè SI♭a ella tant li FAfa:
el nen REmté la seva SI♭sang, el seu aDOmor, la seva pau
i FAel REmque ella no SI♭sap expliFAcar.

FA REm SI♭ DO
FA DO SI♭ FA REm SI♭ DO
FA DO SI♭ DO FA REm SI♭ DO
FA DO SI♭ FA REm SI♭ DO FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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