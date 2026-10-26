Viu soleta amb el seu SOLmfill DOen un pis d'aquells de FAfa tres-cents anys. Dels seus pares va esSOLmcapar, DOi el pare del nen FAràpid va renunciar.
SI♭Tot l'amor que mai li FAvan donar SOLmella el dona a aquell inDOfant.
FACada dia al maSOLmtí DOella el lleva, el banya i aFAgafa el camí. Cap al cole el porSOLmtarà; DOla psicòloga ja l'esFAtà esperant.
SI♭Què pot fer amb un FAnen que no fa res, SOLmque va néixer abans de DO→temps? SI♭
Vull saFAber què REmpenses mentre SI♭jo t'estic toFAcant. Tu no REmsents, tu no SI♭parles ni DOveus les meves FAmans, però el teu SI♭cor va bateFAgant, i és que REmtens el meu aSI♭mor les tres hoDOretes que ets per mi.
FALa mare se'n va a trebaSOLmllar. DOA l'ONCE ara l'han contracFAtat. Ella sempre havia comSOLmprat DOcupons de l'esperança FAper somiar.
SI♭I agraeix tota la FAsort que va tenir SOLmquan aquell 'crio' va paDO→rir. SI♭
Amor FAmeu, tu REmets tot el que SI♭jo no he tingut FAmai, i el nen REmté tots els SI♭mals que Déu li DOva poder doFAnar. Ara SI♭és a l'hospiFAtal, i la REmnoia què faSI♭rà quan el cel DOdigui va fallar i FAse'l REmemporti SI♭al més enFAllà?
Amor FAmeu, tu REmets tot el que SI♭jo no he tingut FAmai, i somiREma que alSI♭gun dia potser DOserà imporFAtant, perquè SI♭a ella tant li FAfa: el nen REmté la seva SI♭sang, el seu aDOmor, la seva pau i FAel REmque ella no SI♭sap expliFAcar.