REElla SOLm'estima tot i REque no en tinc ni SOLcinc, REi que no SOLsàpiga cuiREnar o conLA7duir. RESap que quan SOLem llevo tinc REmolta mala SOLllet, REque ho perdo SOLtot, massa soREvint, el que no és LA7meu.
SOLPerò ella m'esREtima, REsus2RE SOLno sé per REquè. REsus2RE SOLPerò ella m'esREtima, REsus2RE i a la LAmerSOLda el demés.
RESap que soc SOLmolt dropo quan REm'he d'aixeSOLcar REi que tot SOLho deixo pel REdia de deLA7mà. RESap que mai SOLescolto el REque ella m'ha SOLdit, REi si té SOLson, quan som al REllit, jo vull lleLA7gir.
SOLPerò ella m'esREtima, REsus2RE SOLno sé per REquè. REsus2RE SOLPerò ella m'esREtima, REsus2RE i a la LAmerSOLda el demés.
LAJo no tinc cap més SOLsolució LAque aguantar la SOLmeva imperfecciLAó, però no sé com pot SOLsuportar LAaguantar cada SOLdia FA#alSOLmeu cosREtat. SOLRESOL
Però ella m'esREtima, REsus2RE SOLno sé per REquè. REsus2RE SOLPerò ella m'esREtima, REsus2RE i a la LAmerSOLda el demés.
RE→SOL7Ella m'esREtima. SOL7 Ella m'esREtima. SOL7 Ella m'esREtima. LASOL RE→SOL7Ella m'esREtima. SOL7 Ella m'esREtima. SOL7 Ella m'esREtima. LASOLRE