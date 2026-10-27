Ella m'estima (Acords)

Ella m'estima tot i que no en tinc ni cinc

Acords Acords
Els Pets
els pets 1995 vine a la festa
els pets 1995 vine a la festa
REElla SOLm'estima tot i REque no en tinc ni SOLcinc,
REi que no SOLsàpiga cuiREnar o conLA7duir.
RESap que quan SOLem llevo tinc REmolta mala SOLllet,
REque ho perdo SOLtot, massa soREvint, el que no és LA7meu.

SOLPerò ella m'esREtima, REsus2 RE
SOLno sé per REquè. REsus2 RE
SOLPerò ella m'esREtima, REsus2 RE
i a la LAmerSOLda el demés.

RESap que soc SOLmolt dropo quan REm'he d'aixeSOLcar
REi que tot SOLho deixo pel REdia de deLA7mà.
RESap que mai SOLescolto el REque ella m'ha SOLdit,
REi si té SOLson, quan som al REllit, jo vull lleLA7gir.

SOLPerò ella m'esREtima, REsus2 RE
SOLno sé per REquè. REsus2 RE
SOLPerò ella m'esREtima, REsus2 RE
i a la LAmerSOLda el demés.

LAJo no tinc cap més SOLsolució
LAque aguantar la SOLmeva imperfecciLAó,
però no sé com pot SOLsuportar
LAaguantar cada SOLdia FA#alSOLmeu cosREtat. SOL RE SOL

Però ella m'esREtima, REsus2 RE
SOLno sé per REquè. REsus2 RE
SOLPerò ella m'esREtima, REsus2 RE
i a la LAmerSOLda el demés.

RE→SOL7Ella m'esREtima. SOL7
Ella m'esREtima. SOL7
Ella m'esREtima. LA SOL
RE→SOL7Ella m'esREtima. SOL7
Ella m'esREtima. SOL7
Ella m'esREtima. LA SOL RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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