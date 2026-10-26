REm LAm MI LAm
LAmNo sé per què vaig anar al ball
de Sant REmJoan. Oh! MuLAmseta,
tu em vas donar sols un REmbes
i amb un de MIsol soc presoLAmner.
Com LAmfer-ho per no perdre el cap?
REmHoste d'una trampa auLAmdaç,
és REmfàcil sentir aLAmquests mots d'amor
REmquan es diuen amb els MIulls.
I LAmjo, que l'he estimat tant,
i era per REmmi la millor de Sant LAmJoan,
REmvaig sense volunLAmtat,
anesteMIsiat pels seus peLAmtons.
LAmSense buscar tres peus al gat,
li vaig REmdar tot ma LAmvida.
Estúpid de mi per penREmsar
que ella es poMIdria enamoLAmrar.
Com LAmfer-ho per no perdre el cap?
REmHoste d'una trampa auLAmdaç,
és REmfàcil sentir aLAmquests mots d'amor
REmquan es diuen amb els MIulls.
I LAmjo, que l'he estimat tant,
i era per REmmi la millor de Sant LAmJoan,
REmvaig sense volunLAmtat,
anesteMIsiat pels seus peLAmtons.
REm LAm MI LAm x2
I LAmjo, que l'he estimat tant,
i era per REmmi la millor de Sant LAmJoan,
REmvaig sense volunLAmtat,
anesteMIsiat pels seus peLAmtons.
REmVaig sense volunLAmtat,
anesteMIsiat pels seus peLAmtons,
REmvaig sense volunLAmtat,
anesteMIsiat pels seus peLAmtons,
REmvaig sense volunLAmtat,
anesteMIsiat pels seus peLAmtons.
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