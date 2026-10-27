La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE♭mA l'escola vaig a aprendre a mai
no fer pactes amb "ningun" diLAmoni.
SISón una raça dolenta que prometen molt
i mai no solten res. Són MIllaLA→dres. LA♭
RE♭mSaben que tenen poder i amb ell, el fer
i desfer els resulta molt LAfàcil.
SIVolen convèncer el món que el seu regne és millor,
i així poder tenir més MIforLA→ces. LA♭
RE♭El dimoni és molt SOL♭ric i LA♭ens tractarà d'aRE♭mic.
Això és un vici SOL♭antic per LA♭a ells treure'n proRE♭fit.
RE♭mS'apareixen en mil formes, gasten mil paraules
per veure si et LAguanyen.
SIEns prometen millor vida, plaer sense mida,
llibertat... panMIsida. PuLA→nyeLA♭tes!
RE♭mDiuen que volen salvar-nos, per així
apartar-nos del recLAte camí.
SII aquells que els hi fan cas, per quatre sous de res,
s'embruten bé les mans. InMIdigLA→nes! LA♭
RE♭El dimoni és molt SOL♭ric i LA♭ens tractarà d'aRE♭mic.
Això és un vici SOL♭antic per LA♭a ells treure'n proRE♭fit.
RE♭mDe dimonis és ple el món, que gasten
amb tothom el parlamentaLArisme.
SINo es treu res enraonant, ni tampoc esperant.
Mai res no et donaran. En MIsaLA→ben! LA♭
RE♭mArma't amb un bon garrot, una espasa
o un roc, o allò primer que LAtrobes.
SII per l'ànima salvar, quan et vulguin parlar,
no et facis esperar: tromMIpaLA→da! LA♭
RE♭Els dimonis que us SOL♭dic LA♭no són pas vells i anRE♭tics.
SOL♭ LA♭ RE♭ Ric, ric, ric, ric, ric, ric… No vull dir noms. No, no diré noms.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.