DOM'he enamorat perquè t'asLAmsembles a mi. DOJa sé quins noms posaLAmrem als fills. DOÉs un miracle que la LAmvida ens hagi fet coinciDOdir. Parlem de música desLAmprés de sopar. DODius que hi ha un grup que no LAmpots suportar. DOM'ha fet molt mal i he saLAmbut que s'havia acaDObat.
DOBeatles, Beatles, Beatles. MI7Beatles, Beatles, Beatles. LAmBeatles, Beatles, Beatles. FABeatles, Beatles, Beatles. No DOpuc estar amb tu perquè FAmno t'agraden els DOBeatles.
Ja no m'agrades, no puc LAmfer-te l'amor. DOJo prefereixo escolLAmtar l'Abbey Road. DOFora d'aquí, vinga, aLAmdéu, em deprimeixes DOmolt. I dius que em calmi, que no n'hi LAmha per tant. DOEm poso histèric i coLAmmenço a cridar. DOA partir d'ara, vigiLAmleu quan tracteu amb un DOfan.
DOBeatles, Beatles, Beatles. MI7Beatles, Beatles, Beatles. LAmBeatles, Beatles, Beatles. FABeatles, Beatles, Beatles. No DOpuc estar amb tu perquè FAmno t'agraden els DOBeatles. LAm No DOpuc estar amb tu perquè FAmno t'agraden els DOBeatles. LAm No DOpuc estar amb tu perquè FAmno t'agraden els DOBeatles.