SOLQuan la gent és a MImcasa DOdins el sobre, SOL els carrers m'han dit MImcoses DOimpensables. SOL
DOBonic que és el meu SOLlloc! Hi penso soREvint quan camino pels MImcarrers de Barcelona, les DOnits de festa, SOLtornant cap a casa REa peu. DOLa Diagonal SOLamunt REi aMImvall. DODe Sagrada SOLFamília a passeig de REGràcia.
SOLQuan les llums de MImcolors DOm'il·lumiSOLnen, les tristors i MImles peDOnes tenen SOLpor.
REI és que a banda i banda DOuns edificis tan SOLalts. La ciutat DOm'abraça i em fa REseu. Voldria DOcaminar-la fins veure el SOLsol. Fins veure el REsol.
DOBonic que és el meu SOLlloc! Hi penso soREvint quan camino pels MImcarrers de Barcelona, les DOnits de festa, SOLtornant cap a casa REa peu. DOLa Diagonal SOLamunt REi aMImvall. DODe Sagrada SOLFamília a passeig de REGràcia. DOBonic que és el meu SOLlloc! Hi penso soREvint quan camino pels MImcarrers de Barcelona, les DOnits de festa, SOLtornant cap a casa REa peu. DOLa Diagonal SOLamunt REi aMImvall. DODe Sagrada SOLFamília a passeig de REGràcia. DOBonic que és el meu SOLlloc! Hi penso soREvint quan camino pels MImcarrers de Barcelona, les DOnits de festa, SOLtornant cap a casa REa peu. DOLa Diagonal SOLamunt REi aMImvall. DODe Sagrada SOLFamília a passeig de REGràcia.