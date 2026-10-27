Els carrers de Barcelona (Acords)

Quan la gent és a casa dins el sobre

Acords Acords
Ernest Bombí
SOLQuan la gent és a MImcasa DOdins el sobre, SOL
els carrers m'han dit MImcoses DOimpensables. SOL

DOBonic que és el meu SOLlloc!
Hi penso soREvint
quan camino pels MImcarrers de Barcelona,
les DOnits de festa,
SOLtornant cap a casa REa peu.
DOLa Diagonal SOLamunt REi aMImvall.
DODe Sagrada SOLFamília a passeig de REGràcia.

SOLQuan les llums de MImcolors DOm'il·lumiSOLnen,
les tristors i MImles peDOnes tenen SOLpor.

REI és que a banda i banda
DOuns edificis tan SOLalts.
La ciutat DOm'abraça i em fa REseu.
Voldria DOcaminar-la fins veure el SOLsol.
Fins veure el REsol.

DOBonic que és el meu SOLlloc!
Hi penso soREvint
quan camino pels MImcarrers de Barcelona,
les DOnits de festa,
SOLtornant cap a casa REa peu.
DOLa Diagonal SOLamunt REi aMImvall.
DODe Sagrada SOLFamília a passeig de REGràcia.
DOBonic que és el meu SOLlloc!
Hi penso soREvint
quan camino pels MImcarrers de Barcelona,
les DOnits de festa,
SOLtornant cap a casa REa peu.
DOLa Diagonal SOLamunt REi aMImvall.
DODe Sagrada SOLFamília a passeig de REGràcia.
DOBonic que és el meu SOLlloc!
Hi penso soREvint
quan camino pels MImcarrers de Barcelona,
les DOnits de festa,
SOLtornant cap a casa REa peu.
DOLa Diagonal SOLamunt REi aMImvall.
DODe Sagrada SOLFamília a passeig de REGràcia.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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