Els crits (Acords)

La nina es desperta pel so del silenci de l'instant recent passat

Acords Acords
Mishima
mishima l amor felic
mishima l amor felic

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

DO#m
La nina es SOL#mdesperta pel LAso del silenci de SIl'instant recent passat
DO#mple, món SOL#mbuit, firLAmaments com brases SIextingint-se
MIi l'angoixa de SOL#mquan no en sentim DO#mels LAcrits
MIi l'angoixa de SOL#mquan no en sentim DO#mels LAcrits.

DO#mA vegades, quan SOL#mhi penses, descoLAbreix ella mateixa sosSIpirant per ser el forat
DO#mpodriSOL#ma ser el LAque falta, o allò SIque sortia
MIo la ceguesa SOL#md'aquells que fan el sord DO#mals LAcrits
MIo la ceguesa SOL#md'aquells que fan el sord DO#mals LAcrits.

La maSIteixa SOL#mmort immensa d'una SOL#llunyana nit DO#md'estiu,
LAla maSIteixa SOL#mmort immensa d'una SOL#joguina al DO#mfons d'un riu.

Sovint, sense SOL#madonar-se'n,
LAbat les ales i al SIvoltant li creixen mil milions de flors
DO#mfràgils i orguSOL#mlloses, LAl'eternitat és als SIcolors
MIi la força amb aSOL#mquells que fan DO#mcançons LAdels crits
MIi la força amb aSOL#mquells que dels DO#mcrits LAfan cançons.

I la maSIteixa SOL#mllum intensa SOL#d'una llunyana DO#mnit d'estiu,
LAi la maSIteixa SOL#mllum intenSOL#sa de la nina DO#mquan somriu,
LAla maSIteixa SOL#mllum intensa SOL# DO#m
LA→SI→SOL#m→SOL#de la nina quan somriu.

LA SI SOL#m SOL# x5

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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