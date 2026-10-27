La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
DO#m La nina es SOL#mdesperta pel LAso del silenci de SIl'instant recent passat DO#mple, món SOL#mbuit, firLAmaments com brases SIextingint-se MIi l'angoixa de SOL#mquan no en sentim DO#mels LAcrits MIi l'angoixa de SOL#mquan no en sentim DO#mels LAcrits.
DO#mA vegades, quan SOL#mhi penses, descoLAbreix ella mateixa sosSIpirant per ser el forat DO#mpodriSOL#ma ser el LAque falta, o allò SIque sortia MIo la ceguesa SOL#md'aquells que fan el sord DO#mals LAcrits MIo la ceguesa SOL#md'aquells que fan el sord DO#mals LAcrits.
La maSIteixa SOL#mmort immensa d'una SOL#llunyana nit DO#md'estiu, LAla maSIteixa SOL#mmort immensa d'una SOL#joguina al DO#mfons d'un riu.
Sovint, sense SOL#madonar-se'n, LAbat les ales i al SIvoltant li creixen mil milions de flors DO#mfràgils i orguSOL#mlloses, LAl'eternitat és als SIcolors MIi la força amb aSOL#mquells que fan DO#mcançons LAdels crits MIi la força amb aSOL#mquells que dels DO#mcrits LAfan cançons.
I la maSIteixa SOL#mllum intensa SOL#d'una llunyana DO#mnit d'estiu, LAi la maSIteixa SOL#mllum intenSOL#sa de la nina DO#mquan somriu, LAla maSIteixa SOL#mllum intensa SOL#DO#m LA→SI→SOL#m→SOL#de la nina quan somriu.