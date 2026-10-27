Els crits de la terra (Acords)

Sonen les festes arreu de les comarques

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas en moviment
obrint pas en moviment
SIm FA# SOL RE
SIm LA FA# x2

SImSonen les festes arREreu de les comarques,
SImsonen a ritme REde les nostres danses,
SImdanses de guerra: REtabals i dolçaines;
LAsonen les festes arFA#reu de les comarques.

SImBalla la gent REen les nostres places,
SImen els carrers i REen les cases ocupades,
SImespai d'un somni REque creix amb nosaltres,
LAballa la gent FA#arreu de les comarques.

SIm FA# SOL RE
SIm LA FA# x2

SImParla la gent REi parla de viure,
SImde viure i créiRExer en una terra lliure;
SImparla la gent i REnomés parla de viure
LAi de construir FA#un futur més digne.

SImAquí i allà uREna cançó de guerra:
SImmarquen tabals el REritme de la terra;
SImde nord a sud crits d'esREperança i guerra,
LAcriden dolçaines FA#els crits de la terra.

SOLEls crits de SImla terra,
SOLels crits de SImla terra,
REels crits de SImla terra.
MI FA#

SIm FA# SOL RE
SIm LA FA# x2

SOL SIm MI FA#

SIm"Venim del nord, venim del REsud,
de terra endins, de mar enSImllà”. RE
SIm"Venim del nord, venim del REsud,
de terra endins, de mar enLAllà”. FA#

SImAquesta melodia és una REdansa popular,
SImaquest és el raggamuffin que ens marREquen els Obrint Pas
SImper animar la festa, perquè REcal seguir lluitant;
per LAdefensar la terra, ja poFA#deu seguir ballant.

SImVolem que el poble s'alce, comenREcem tots a cridar
SImque el carrer siga nostre, que no ens el REtornen a llevar.
SImBallem tothom al ritme d'aquesta REcançó de guerra,
baLAllem tots amb el ritme d’aquest ragFA#ga de la terra!

SIm FA# SOL RE
SIm LA FA# x2

SIm RE LA SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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