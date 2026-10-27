SImSonen les festes arREreu de les comarques, SImsonen a ritme REde les nostres danses, SImdanses de guerra: REtabals i dolçaines; LAsonen les festes arFA#reu de les comarques.
SImBalla la gent REen les nostres places, SImen els carrers i REen les cases ocupades, SImespai d'un somni REque creix amb nosaltres, LAballa la gent FA#arreu de les comarques.
SImFA#SOLRE SImLAFA# x2
SImParla la gent REi parla de viure, SImde viure i créiRExer en una terra lliure; SImparla la gent i REnomés parla de viure LAi de construir FA#un futur més digne.
SImAquí i allà uREna cançó de guerra: SImmarquen tabals el REritme de la terra; SImde nord a sud crits d'esREperança i guerra, LAcriden dolçaines FA#els crits de la terra.
SOLEls crits de SImla terra, SOLels crits de SImla terra, REels crits de SImla terra. MIFA#
SImFA#SOLRE SImLAFA# x2
SOLSImMIFA#
SIm"Venim del nord, venim del REsud, de terra endins, de mar enSImllà”. RE SIm"Venim del nord, venim del REsud, de terra endins, de mar enLAllà”. FA#
SImAquesta melodia és una REdansa popular, SImaquest és el raggamuffin que ens marREquen els Obrint Pas SImper animar la festa, perquè REcal seguir lluitant; per LAdefensar la terra, ja poFA#deu seguir ballant.
SImVolem que el poble s'alce, comenREcem tots a cridar SImque el carrer siga nostre, que no ens el REtornen a llevar. SImBallem tothom al ritme d'aquesta REcançó de guerra, baLAllem tots amb el ritme d’aquest ragFA#ga de la terra!