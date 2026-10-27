LAAREhir vaig tenir un dia ben negre:
teDO#mnia SIm7picors i mal a l'esquena.
Quin LAdia REmés gris vaig tenir el divendres:
tot DO#mera SIm7fatal, MIno ho podia entendre.
Els LAdiREes LAno en tenen la culpa,
però hi ha REdiDO#mes que semblen pitjors.
Segons SImbufa LAel FA#mvent, els pintem de fosc,
enSI7cara MIque els dies no tenen color.
REPerò quan menys t'ho esperes,
LAdins d'un núvol negre,
MIsalLAta la sorpresa d'un ocell petit,
REque LAfa FA#mque aquell dia tingui melodia,
SImconMIviLAdant-te a aprendre un ball divertit.
REPerò quan menys t'ho esperes,
LAdins d'un núvol negre,
MIsalLAta la sorpresa d'un ocell petit,
REque LAfa FA#mque aquell dia tingui melodia,
SImconMIviLAdant-te a aprendre un ball divertit.
RE LA
MI LA
RE LA FA#m
SIm MI LA
Els diREes LAno saben cantar,
però hi ha REdiDO#mes que sonen millor.
Segons SImbufa LAel FA#mvent, neix en si bemoll
un SI7ritMIme que ens omple a cada segon.
REPerò quan menys t'ho esperes,
LAdins d'un núvol negre,
MIsalLAta la sorpresa d'un ocell petit,
REque LAfa FA#mque aquell dia tingui melodia,
SImconMIviLAdant-te a aprendre un ball divertit.
REPerò quan menys t'ho esperes,
LAdins d'un núvol negre,
MIsalLAta la sorpresa d'un ocell petit,
REque LAfa FA#mque aquell dia tingui melodia,
SImconMIviLAdant-te a aprendre un ball divertit.
RE LA
MI LA
RE LA FA#m
SImSalMIta LAla sorpresa d'un ocell petit.
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