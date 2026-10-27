Els dies no en tenen la culpa (Acords)

Ahir vaig tenir un dia ben negre

Acords Acords
Falsterbo Marí
falsterbo mari salta un ocell cancons per a infants
falsterbo mari salta un ocell cancons per a infants
LAAREhir vaig tenir un dia ben negre:
teDO#mnia SIm7picors i mal a l'esquena.
Quin LAdia REmés gris vaig tenir el divendres:
tot DO#mera SIm7fatal, MIno ho podia entendre.

Els LAdiREes LAno en tenen la culpa,
però hi ha REdiDO#mes que semblen pitjors.
Segons SImbufa LAel FA#mvent, els pintem de fosc,
enSI7cara MIque els dies no tenen color.

REPerò quan menys t'ho esperes,
LAdins d'un núvol negre,
MIsalLAta la sorpresa d'un ocell petit,
REque LAfa FA#mque aquell dia tingui melodia,
SImconMIviLAdant-te a aprendre un ball divertit.

REPerò quan menys t'ho esperes,
LAdins d'un núvol negre,
MIsalLAta la sorpresa d'un ocell petit,
REque LAfa FA#mque aquell dia tingui melodia,
SImconMIviLAdant-te a aprendre un ball divertit.

RE LA
MI LA
RE LA FA#m
SIm MI LA

Els diREes LAno saben cantar,
però hi ha REdiDO#mes que sonen millor.
Segons SImbufa LAel FA#mvent, neix en si bemoll
un SI7ritMIme que ens omple a cada segon.

REPerò quan menys t'ho esperes,
LAdins d'un núvol negre,
MIsalLAta la sorpresa d'un ocell petit,
REque LAfa FA#mque aquell dia tingui melodia,
SImconMIviLAdant-te a aprendre un ball divertit.

REPerò quan menys t'ho esperes,
LAdins d'un núvol negre,
MIsalLAta la sorpresa d'un ocell petit,
REque LAfa FA#mque aquell dia tingui melodia,
SImconMIviLAdant-te a aprendre un ball divertit.

RE LA
MI LA
RE LA FA#m
SImSalMIta LAla sorpresa d'un ocell petit.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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