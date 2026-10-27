Els dies passen (Acords)

Tot passa tan lent, res no ha canviat des d'aquell dia

Acords Acords
Sau
sau el mes gran dels pecadors
sau el mes gran dels pecadors
FATot passa tan MI♭lent, res no ha canSI♭viat des d'aquell DOdia.
FAAvui recorMI♭dava aquells moSI♭ments que estàvem DOsols,
SOLmi no caFAlia MI♭dir-nos cap paSI♭raula.
SOLmTot ho enteFAníem noMI♭més mirant-nos als SI♭ulls.

FALa seva miMI♭rada estava SI♭plena de misDOteri.
FADe la seva MI♭vida no en poSI♭dia saber DOres.
SOLmDels dies feFAliços MI♭queda la trisSI♭tesa.
SOLmNomés ve per FAdir-nos que MI♭no hi ha res eFAtern.

OoooDOoh! MI♭Ohhh! SI♭Els dies FApassen.
OoooDOoh! MI♭Ohhh! SI♭No hi ha res eFAtern.

Deixant caure la MI♭mà sobre la SI♭meva mà geDOlada.
FARient-nos de totMI♭hom que anava enSI♭trant al cafè-DObar.
SOLmRes no saFAbia, MI♭res no espeSI♭rava.
SOLmNomés voFAlia comparMI♭tir la soleFAdat.

OoooDOoh! MI♭Ohhh! SI♭Els dies FApassen.
OoooDOoh! MI♭Ohhh! SI♭No hi ha res eFAtern.

LAmNingú sap d'on va SI♭arribar,
LAmla gent murmuSI♭rava al seu volREmtant.
LAmNingú sap a SI♭on va marxar,
LAmella només ens SI♭va deixar reMI♭cords de trisREmtesa,
i aMI♭vui totSOLmhom la troba a falFAtar.

Com podia MI♭dir-li que a veSI♭gades en siDOlenci
FAhe llegit les MI♭cartes que jo SI♭mai li vaig enDOviar?
SOLmLa mirada FAtrisMI♭ta plena de misSI♭teri...
SOLmJo soc com FAella, i la MI♭vaig deixar escaFApar!

OoooDOoh! MI♭Ohhh! SI♭Els dies FApassen.
OoooDOoh! MI♭Ohhh! SI♭No hi ha res eFAtern.
OoooDOoh! MI♭Ohhh! SI♭Els dies FApassen.
OoooDOoh! MI♭Ohhh! SI♭No hi ha res eFAtern.

FA MI♭ SI♭ DO x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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