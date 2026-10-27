DO A mi no m'agradaven els vege SOL tals,

FA només olorar-los, em venien tots els DO→ mals. SOL

LAm Amagava trossos sota els tova RE llons.

MIm→ FA Però tot SOL canvia, ja veu FA ràs,

deia ma SOL ma DO re...



Per Sant Jordi em ficava dins un fo SOL rat.

FA I no m'amagava precisament d'un DO→ drac. SOL

LAm Legions d'enamorats col·lapsen la ciu RE tat.

MIm→ FA Però tot SOL canvia, ja veu FA ràs,

em deia SOL l’An DO na...



LAm No he tro MIm bat per en FA lloc un DO drac.

LAm Només RE monstres dins FA el meu SOL cap.

LAm Per tu MIm mataré els FA insen DO sats,

fent bro REm llar-ne la LAm sang tot SOL triom DO fant.



LAm MIm FA DO LAm REm FA



DO Quan surt el sol i anem agafats del bra SOL cet,

FA baixant la Rambla, tot sembla que estigui DO→ qui SOL et.

LAm Però quan em fico al llit, arriba la fos RE cor...

MIm→ FA Però tot SOL canvia, ja veu FA ràs,

deia ma SOL ma DO re...



LAm No he tro MIm bat per en FA lloc un DO drac.

LAm Només RE monstres dins FA el meu SOL cap.

LAm Per tu MIm mataré els FA insen DO sats,

fent bro REm llar-ne la LAm sang tot SOL triom DO fant.



LAm MIm FA DO LAm RE FA SOL



LAm Per tu MIm mataré els FA insen DO sats,

fent bro REm llar-ne la LAm sang tot SOL triom DO fant.



SOL→ DO