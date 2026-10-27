Els dracs no mengen vegetals (Acords)

A mi no m'agradaven els vegetals

Acords Acords
Quart Primera
DOA mi no m'agradaven els vegeSOLtals,
FAnomés olorar-los, em venien tots els DO→mals. SOL
LAmAmagava trossos sota els tovaREllons.
MIm→FAPerò tot SOLcanvia, ja veuFAràs,
deia ma SOLmaDOre...

Per Sant Jordi em ficava dins un foSOLrat.
FAI no m'amagava precisament d'un DO→drac. SOL
LAmLegions d'enamorats col·lapsen la ciuREtat.
MIm→FAPerò tot SOLcanvia, ja veuFAràs,
em deia SOLl’AnDOna...

LAmNo he troMImbat per enFAlloc un DOdrac.
LAmNomés REmonstres dins FAel meu SOLcap.
LAmPer tu MImmataré els FAinsenDOsats,
fent broREmllar-ne la LAmsang tot SOLtriomDOfant.

LAm MIm FA DO LAm REm FA

DOQuan surt el sol i anem agafats del braSOLcet,
FAbaixant la Rambla, tot sembla que estigui DO→quiSOLet.
LAmPerò quan em fico al llit, arriba la fosREcor...
MIm→FAPerò tot SOLcanvia, ja veuFAràs,
deia ma SOLmaDOre...

LAmNo he troMImbat per enFAlloc un DOdrac.
LAmNomés REmonstres dins FAel meu SOLcap.
LAmPer tu MImmataré els FAinsenDOsats,
fent broREmllar-ne la LAmsang tot SOLtriomDOfant.

LAm MIm FA DO LAm RE FA SOL

LAmPer tu MImmataré els FAinsenDOsats,
fent broREmllar-ne la LAmsang tot SOLtriomDOfant.

SOL→ DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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