DOA mi no m'agradaven els vegeSOLtals, FAnomés olorar-los, em venien tots els DO→mals. SOL LAmAmagava trossos sota els tovaREllons. MIm→FAPerò tot SOLcanvia, ja veuFAràs, deia ma SOLmaDOre...
Per Sant Jordi em ficava dins un foSOLrat. FAI no m'amagava precisament d'un DO→drac. SOL LAmLegions d'enamorats col·lapsen la ciuREtat. MIm→FAPerò tot SOLcanvia, ja veuFAràs, em deia SOLl’AnDOna...
LAmNo he troMImbat per enFAlloc un DOdrac. LAmNomés REmonstres dins FAel meu SOLcap. LAmPer tu MImmataré els FAinsenDOsats, fent broREmllar-ne la LAmsang tot SOLtriomDOfant.
LAmMImFADOLAmREmFA
DOQuan surt el sol i anem agafats del braSOLcet, FAbaixant la Rambla, tot sembla que estigui DO→quiSOLet. LAmPerò quan em fico al llit, arriba la fosREcor... MIm→FAPerò tot SOLcanvia, ja veuFAràs, deia ma SOLmaDOre...
LAmNo he troMImbat per enFAlloc un DOdrac. LAmNomés REmonstres dins FAel meu SOLcap. LAmPer tu MImmataré els FAinsenDOsats, fent broREmllar-ne la LAmsang tot SOLtriomDOfant.
LAmMImFADOLAmREFASOL
LAmPer tu MImmataré els FAinsenDOsats, fent broREmllar-ne la LAmsang tot SOLtriomDOfant.