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Els gegants de la ciutat (oli sobre tela) (Acords)

En un menjador petitburgès

Acords Acords
Guillem Gisbert

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭mEn un menjador petitFAmburgès
SI♭mni molt pobre ni molt beFAmnestant.
SI♭mA les boques, restes d'entreFAmmès,
SOL♭als estalvis, l'olla fumeRE♭jant
SI♭mVicky, de somriure sempiFAmtern,
SI♭mdes del marge esquerre, entrant a FAmpla,
SI♭mxiuxiueja uns mots que mai saFAmbrem
SOL♭a Rafel, el d'outfit tot RE♭texà.
LA♭Ell inclina el cap mirant SI♭mAurora,
RE♭a qui els gossos borden,
LA♭que s'ha aixecat.
FAAdmireu la tècnica a la SOL♭roba,
RE♭la tensió en el braç
LA♭tan estirat,
SI♭mla mà que, tota, SOL♭força
RE♭damunt del pecSI♭mtoral,
controla la distànSOL♭cia,
LA♭domina un gegant. SI♭Uh!
SI♭mMontse, que confia en el FAmprogrés,
SI♭ms'ha enfilat dalt d'un segon FAmtità
SI♭mi li enfonsa un ganivet del FAmpeix
SOL♭al clatell. Davant hi té ARE♭drià,
SI♭mel que parla lent, que, per FAminstint,
SI♭mtanca els ulls quan un colós imFAmmund
SI♭mtreu un gran alè de foc oFAmbrint
SOL♭una línia diagonal de RE♭llum.
LA♭Llances d'or han travessat el SI♭mventre
RE♭dels cosins segons
LA♭i es van amarant
FAterra i estovalles de sang SOL♭negra.
RE♭Un gemega, l'altre
LA♭ha mort a l'instant.
SI♭mAl centre, el nen que SOL♭juga
LA♭amb els seus excreSI♭mments
és símbol de barSOL♭bàrie,
LA♭de trampes de la ment. SI♭Uh!
LAAmb extremitats com marbre blanc
i, abraçant-la fins que ja no REmes mou
SOLuna fera indigna està DOmtrencant
MI♭mossos a Farners, la d'ulls de SI♭bou.
LAA la dreta, amb el cos estrafet,
queda el monstre de cap de REmcavall
SOLque ho contempla tot amb aire DOmabstret
MI♭mcom qui es queda sol enmig d'un SI♭ball.
SOL♭Hi ha un bufet, LA♭a punt, amb la SI♭mpanera;
RE♭hi ha un tortell encara
LA♭embolicat,
FAfotos del bateig a BellaSOL♭terra,
RE♭un rellotge vell,
LA♭un sofà entapissat.
SI♭mDarrere la corSOL♭tina,
LA♭una ombra treu SI♭mel cap.
SI♭mEns mira als ulls l'artista
LA♭que s'ha autoreSI♭mtratat
Al balconet, un SOL♭ésser
LA♭alat empeny SI♭mDaniel,
el que tot va voler-SOL♭ho,
LA♭cap a les parets SI♭mdel cel.
Radiants, rere els SOL♭geranis,
LA♭fogueres al SI♭mcarrer.
Dalt de la Torre SOL♭Agbar
LA♭bufa un àngel trompeSI♭ter. Uh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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