La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭mEn un menjador petitFAmburgès SI♭mni molt pobre ni molt beFAmnestant. SI♭mA les boques, restes d'entreFAmmès, SOL♭als estalvis, l'olla fumeRE♭jant SI♭mVicky, de somriure sempiFAmtern, SI♭mdes del marge esquerre, entrant a FAmpla, SI♭mxiuxiueja uns mots que mai saFAmbrem SOL♭a Rafel, el d'outfit tot RE♭texà. LA♭Ell inclina el cap mirant SI♭mAurora, RE♭a qui els gossos borden, LA♭que s'ha aixecat. FAAdmireu la tècnica a la SOL♭roba, RE♭la tensió en el braç LA♭tan estirat, SI♭mla mà que, tota, SOL♭força RE♭damunt del pecSI♭mtoral, controla la distànSOL♭cia, LA♭domina un gegant. SI♭Uh! SI♭mMontse, que confia en el FAmprogrés, SI♭ms'ha enfilat dalt d'un segon FAmtità SI♭mi li enfonsa un ganivet del FAmpeix SOL♭al clatell. Davant hi té ARE♭drià, SI♭mel que parla lent, que, per FAminstint, SI♭mtanca els ulls quan un colós imFAmmund SI♭mtreu un gran alè de foc oFAmbrint SOL♭una línia diagonal de RE♭llum. LA♭Llances d'or han travessat el SI♭mventre RE♭dels cosins segons LA♭i es van amarant FAterra i estovalles de sang SOL♭negra. RE♭Un gemega, l'altre LA♭ha mort a l'instant. SI♭mAl centre, el nen que SOL♭juga LA♭amb els seus excreSI♭mments és símbol de barSOL♭bàrie, LA♭de trampes de la ment. SI♭Uh! LAAmb extremitats com marbre blanc i, abraçant-la fins que ja no REmes mou SOLuna fera indigna està DOmtrencant MI♭mossos a Farners, la d'ulls de SI♭bou. LAA la dreta, amb el cos estrafet, queda el monstre de cap de REmcavall SOLque ho contempla tot amb aire DOmabstret MI♭mcom qui es queda sol enmig d'un SI♭ball. SOL♭Hi ha un bufet, LA♭a punt, amb la SI♭mpanera; RE♭hi ha un tortell encara LA♭embolicat, FAfotos del bateig a BellaSOL♭terra, RE♭un rellotge vell, LA♭un sofà entapissat. SI♭mDarrere la corSOL♭tina, LA♭una ombra treu SI♭mel cap. SI♭mEns mira als ulls l'artista LA♭que s'ha autoreSI♭mtratat Al balconet, un SOL♭ésser LA♭alat empeny SI♭mDaniel, el que tot va voler-SOL♭ho, LA♭cap a les parets SI♭mdel cel. Radiants, rere els SOL♭geranis, LA♭fogueres al SI♭mcarrer. Dalt de la Torre SOL♭Agbar LA♭bufa un àngel trompeSI♭ter. Uh!