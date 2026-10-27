Els instruments (Acords)

Quan jo vull fer gresca

Acords Acords
País de Xauxa
pais de xauxa nyigo nyigo
pais de xauxa nyigo nyigo
SOLQuan jo vull fer REgresca
i passar-m’ho SOLbé,
agafo la guitarREra
i començo a toSOLcar.
Clinc cli-clinc cli-RE7clinc!
Clinc cli-clinc cli-SOLclinc!
Clinc cli-clinc cli-RE7clinc!
Clinc cli-clinc cli-SOLclinc!

Quan jo vull fer REgresca
i passar-m’ho SOLbé,
agafo la tromREpeta
i començo a toSOLcar.
Ta-tara ta RE7ta!
Ta-tara ta SOLta!
Ta-tara ta RE7ta!
Ta-tara ta SOLta!

Quan jo vull fer REgresca
i passar-m’ho SOLbé,
agafo el timREbal
i començo a toSOLcar.
Pom porrom poRE7pom!
Pom porrom poSOLpom!
Pom porrom poRE7pom!
Pom porrom poSOLpom!

Quan jo vull fer REgresca
i passar-m’ho SOLbé,
agafo el piano RE
i començo a toSOLcar.
Plim pli-plim pli-RE7plim!
Plim pli-plim SOLpli-plim!
Plim pli-plim pli-RE7plim!
Plim pli-plim SOLpli-plim!

Quan jo vull fer REgresca
i passar-m’ho SOLbé,
agafo el violí RE
i començo a toSOLcar.
Nyigo, nyigo, nyiRE7go!
Nyigo, nyigo, nyiSOLgo!
Nyigo, nyigo, nyiRE7go!
Nyigo, nyigo, nyiSOLgo!

Quan jo vull fer REgresca
i passar-m’ho SOLbé,
agafo la botziREna
i començo a toSOLcar.
Moc mo-moc RE7mo-moc!
Moc mo-moc mo-SOLmoc!
Moc mo-moc RE7mo-moc!
Moc mo-moc mo-SOLmoc!

Quan jo vull fer REgresca
i passar-m’ho SOLbé,
agafo el tromRE
i començo a toSOLcar.
Bub bu-bub bu-RE7bub!
Bub bu-bub bu-SOLbub!
Bub bu-bub bu-RE7bub!
Bub bu-bub bu-SOLbub!

Quan jo vull fer REgresca
i passar-m’ho SOLbé,
agafo els plateRErets
i començo a toSOLcar.
Xim xi-xim xi-RE7xim!
Xim xi-xim xi-SOLxim!
Xim xi-xim xi-RE7xim!
Xim xi-xim xi-SOLxim!

Quan jo vull fer REgresca
i passar-m’ho SOLbé,
agafo tots els REinstruments
i començo a toSOLcar. LA
Nyigo, nyigo nyigo MImo moc!
Clic, cli clin cli LAclinc!
Bup burup bu MIbup!
Mec burrum bu LAbum!
Clic, cli clin cli MIclinc!
Plim pli plim pli LAplim!
Shum surrum shu MIshum!

LA MI LA MI

LAClinc!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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