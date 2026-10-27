i passar-m’ho
agafo la guitar
i començo a to
Clinc cli-clinc cli-
Clinc cli-clinc cli-
Clinc cli-clinc cli-
Clinc cli-clinc cli-
Quan jo vull fer
i passar-m’ho
agafo la trom
i començo a to
Ta-tara ta
Ta-tara ta
Ta-tara ta
Ta-tara ta
Quan jo vull fer
i passar-m’ho
agafo el tim
i començo a to
Pom porrom po
Pom porrom po
Pom porrom po
Pom porrom po
Quan jo vull fer
i passar-m’ho
agafo el piano
i començo a to
Plim pli-plim pli-
Plim pli-plim
Plim pli-plim pli-
Plim pli-plim
Quan jo vull fer
i passar-m’ho
agafo el violí
i començo a to
Nyigo, nyigo, nyi
Nyigo, nyigo, nyi
Nyigo, nyigo, nyi
Nyigo, nyigo, nyi
Quan jo vull fer
i passar-m’ho
agafo la botzi
i començo a to
Moc mo-moc
Moc mo-moc mo-
Moc mo-moc
Moc mo-moc mo-
Quan jo vull fer
i passar-m’ho
agafo el trom
i començo a to
Bub bu-bub bu-
Bub bu-bub bu-
Bub bu-bub bu-
Bub bu-bub bu-
Quan jo vull fer
i passar-m’ho
agafo els plate
i començo a to
Xim xi-xim xi-
Xim xi-xim xi-
Xim xi-xim xi-
Xim xi-xim xi-
Quan jo vull fer
i passar-m’ho
agafo tots els
i començo a to
Nyigo, nyigo nyigo
Clic, cli clin cli
Bup burup bu
Mec burrum bu
Clic, cli clin cli
Plim pli plim pli
Shum surrum shu