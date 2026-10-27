Tu
SOLrutu, tu LAmrutu turutu tu DOruru...
Tu
SOLrutu, tu LAmrutu turutu tu DOruru...
Tu
SOLrutu, tu LAmrutu turutu tu DOruru...
Tu
SOLrutu, tu LAmrutu turutu tu DOruru... SOLJo de les LAmpedres en faig DOpans, SOLperò ja fa temps LAmque estic espès per DOdins SOLi no puc veu LAmre-hi més enllà del DOnas, SOLjo que aspira LAmva a ser llarg de gam DObals...
Soc un
LAmacu DOdit
i no em
LAmtrobo mai la gràcia,
només
DOla desgràcia.
Sort que puc fer un
SOLbeure
i veure els meus
REamics,
sort que puc tro
LAmbar-los
quan no em trobo a
DOmi.
Sort que la distàn
SOLcia
no ens distanci
REarà,
sort que tinc
LAmla sort
que són al meu cos
DOtat.
Tu
SOLrutu, tu LAmrutu turutu tu DOruru...
Tu
SOLrutu, tu LAmrutu turutu tu DOruru... SOLVisc des LAmlligat de peus i DOmans, SOLperò ja LAmfa temps que tinc un nus a DOdins SOLi tu em LAmvas dir veritats com cops de DOpuny SOLi vas dei LAmxar-me fora de com DObat.
Soc un
LAmacu DOdit
i no em
LAmdono mai les gràcies,
només
DOles desgràcies.
Sort que puc fer un
SOLbeure
i veure els meus
REamics,
sort que puc tro
LAmbar-los
quan no em trobo a
DOmi.
Sort que la distàn
SOLcia
no ens distanci
REarà,
sort que tinc
LAmla sort
que són al meu cos
DOtat.
Tu
SOLrutu, turutu turutu turu REru...
Tu
LAmrutu, turutu turutu turu DOru...
Tu
SOLrutu, turutu turutu turu REru...
Tu
LAmrutu, turutu turutu turu DOru...
Soc un
LAmacu DOdit.
Algun
LAmdia tindré gràcia
i no no
DOmés desgràcia.
Sort que puc fer un
SOLbeure
i veure els meus
REamics,
sort que puc tro
LAmbar-los
quan no em trobo a
DOmi.
Sort que la distàn
SOLcia
no ens distanci
REarà.
Sort que tinc
LAmla sort
que són al meu cos
DOtat.
Sort que la distàn
SOLcia
no ens distanci
REarà.
Sort que tinc
LAmla sort
que són al meu cos
DOtat.
Tu
SOLrutu, turutu turutu turu REru...
Tu
LAmrutu, turutu turutu turu DOru...
Tu
Tu
Tu
Soc un
i no em
només
Sort que puc fer un
i veure els meus
sort que puc tro
quan no em trobo a
Sort que la distàn
no ens distanci
sort que tinc
que són al meu cos
Tu
Tu
Soc un
i no em
només
Sort que puc fer un
i veure els meus
sort que puc tro
quan no em trobo a
Sort que la distàn
no ens distanci
sort que tinc
que són al meu cos
Tu
Tu
Tu
Tu
Soc un
Algun
i no no
Sort que puc fer un
i veure els meus
sort que puc tro
quan no em trobo a
Sort que la distàn
no ens distanci
Sort que tinc
que són al meu cos
Sort que la distàn
no ens distanci
Sort que tinc
que són al meu cos
Tu
Tu