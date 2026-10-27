Els meus amics (Acords)

Turutu, turutu turutu tururu

Acords Acords
Les Montses
les montses enlaire
les montses enlaire
TuSOLrutu, tuLAmrutu turutu tuDOruru...
TuSOLrutu, tuLAmrutu turutu tuDOruru...
TuSOLrutu, tuLAmrutu turutu tuDOruru...
TuSOLrutu, tuLAmrutu turutu tuDOruru...

SOLJo de les LAmpedres en faig DOpans,
SOLperò ja fa temps LAmque estic espès per DOdins
SOLi no puc veuLAmre-hi més enllà del DOnas,
SOLjo que aspiraLAmva a ser llarg de gamDObals...

Soc un LAmacuDOdit
i no em LAmtrobo mai la gràcia,
només DOla desgràcia.

Sort que puc fer un SOLbeure
i veure els meus REamics,
sort que puc troLAmbar-los
quan no em trobo a DOmi.

Sort que la distànSOLcia
no ens distanciREarà,
sort que tinc LAmla sort
que són al meu cosDOtat.

TuSOLrutu, tuLAmrutu turutu tuDOruru...
TuSOLrutu, tuLAmrutu turutu tuDOruru...

SOLVisc desLAmlligat de peus i DOmans,
SOLperò ja LAmfa temps que tinc un nus a DOdins
SOLi tu em LAmvas dir veritats com cops de DOpuny
SOLi vas deiLAmxar-me fora de comDObat.

Soc un LAmacuDOdit
i no em LAmdono mai les gràcies,
només DOles desgràcies.

Sort que puc fer un SOLbeure
i veure els meus REamics,
sort que puc troLAmbar-los
quan no em trobo a DOmi.

Sort que la distànSOLcia
no ens distanciREarà,
sort que tinc LAmla sort
que són al meu cosDOtat.

TuSOLrutu, turutu turutu turuREru...
TuLAmrutu, turutu turutu turuDOru...
TuSOLrutu, turutu turutu turuREru...
TuLAmrutu, turutu turutu turuDOru...

Soc un LAmacuDOdit.
Algun LAmdia tindré gràcia
i no noDOmés desgràcia.

Sort que puc fer un SOLbeure
i veure els meus REamics,
sort que puc troLAmbar-los
quan no em trobo a DOmi.

Sort que la distànSOLcia
no ens distanciREarà.
Sort que tinc LAmla sort
que són al meu cosDOtat.
Sort que la distànSOLcia
no ens distanciREarà.
Sort que tinc LAmla sort
que són al meu cosDOtat.

TuSOLrutu, turutu turutu turuREru...
TuLAmrutu, turutu turutu turuDOru...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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