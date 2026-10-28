LAmNo n'hi ha MIprou de ser tramDOpós
en els neLAmgocis, MI
LAmcal teMInir DOull de precisiLAmó FA MI
i LAmveure-les veMInir.
Ho enteneu? LAmVeure-les veMInir. DO
LAmJo sé MIbé en DOquè s'ha d'inverLAmtir. FA MI
SOLEls amics, maSIla inversió;
SOLels amors és FAla pitjor.
LAmMolt aMIviat veuDOreu que tinc raLAmó. FA MI
LAmTinc visiMIons i DOtinc els meus biLAmnocles MI
i LAmun cerMIvell DOdigne d'enveLAmjar. FA MI
PreLAmveig el que vinMIdrà.
Ho enteneu? PreLAmveig el que vinMIdrà. DO
Tant LAmés el que diMIgueu,
ja us DOdesenganyaLAmreu. FA MI
SOLPas a pas us aSIcostareu,
SOLpas a pas vinFAdreu a mi
i LAmem volMIdreu DOfer el vostre paLAmdrí. MI DO
REA través dels meus binocles,
poREdeu semblar bones persones.
PeMIrò a mesura que el temps passa,
MIcada cop tinc millors cartes,
LAmmés visiMIó DOper doLAmnar-vos la lliMIçó. DO
LAmNo us penMIseu que esDOteu tan lluny d'aLAmquí: MI
a LAmpoc a poc, raMIrets, seDOreu de color LAmgris FA MI
i us aLAmneu assemblant a MImi,
us aLAmneu assemblant a MImi. DO
No LAmem diMIgueu que hi DOha res més boLAmnic! FA MI
SOLJunts farem l'imSIperi nou
SOLi dominaFArem el món,
LAmi MIa DOcanvi n'obtinLAmdreu FA MI
peLAmtites comissiMIons, DO
peLAmtites comissiMIons, DO
peLAmtites comissiMIons, DO
peLAmtites comissiMIons.
LAm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.