Els millors anys (Acords)

Volíem que allò fos per sempre

Acords Acords
Sau
sau concert al palau d esports 1996 25 anys de sau
sau concert al palau d esports 1996 25 anys de sau
SOLVolíem que REallò fos per semDOpre,
SOLvolíem REque fos difeDOrent;
MImagafats al LAmmig de la RamDObla
SOLveient com REpassa la MImgent.
SOLPassant REfulls al calenDOdari,
SOLens vam doREnar els millors DOanys;
MImens semblava LAmque eren quatre DOdies,
SOLcom REpassa a tots els aMImmants.
SOLPerò de REcop una nit LAmtrista,
SOLla lluna REdeixa de briDOllar.
MImTard o d'hoREra l'amor s'aLAmcaba,
SOLun dia o REaltre tot LAmse'n va.
SOLTard o REd'hora el foc s'aLAmpaga
SOLi tot queREda fumeDOjant.
SOLAra toREco de peus a DOterra,
SOLara tot REés difeDOrent.

MImTu ja saps que LAmels anys tot ho cuDOren,
SOLperò ho dibuiRExen a la MImpell.
SOLDe cop REsento que algú em DOcrida.
SOLÉs miREllor que ho deixi esDOtar.
MImPerò mai oLAmblidaré el seu somDOriure
SOLquan em REveia MImarribar.
SOLPerò de REcop una nit LAmtrista,
SOLla lluna REdeixa de briDOllar.
MImTard o REd'hora l'amor s'aLAmcaba,
SOLun dia o REaltre tot LAmse'n va.
SOLTard o REd'hora el foc s'aLAmpaga
SOLi tot queREda fumeDOjant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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