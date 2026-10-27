Intro:
SIm MI x8
Ahir a la
SImnit, tres nens armats amb un mar MItell
em miraven mali
SImciosament. MI
Em varen dir:
SIm"Què tems? De què tens tanta MIpor?
No hem vingut a
SImdonar-te mort" MI
i em varen
SImensenyar homes devo MIrats
per llops que no estaven
SImni afamats, MI
i nens po
SImdrits enmig d'un gran ban DO#mquet
on tu i jo a
REnàvem del bra MIcet. FA#m SIm FA#m→ MI→ SIm FA#m SIm FA#m→ MI→ DO# REI, discutint-ho amb MIells, em van demos REtrar
que no era culpa
MId'ells, cap obra de la seva mà. REI es van indignar que MIno veiés l'obvie REtat,
es van penedir
MIde no haver-me matat. SIm MI x4 SIm→I així va DO#m→ser RE→com em van MIcondemnar SIm→a patir sobre la DO#m→meva RE→carn cada ves MIsament de sang. FA#m SIm FA#m→ MI→ DO# FA#m SIm FA#m→ MI→ DO# SIm
Ahir a la
em miraven mali
Em varen dir:
No hem vingut a
i em varen
per llops que no estaven
i nens po
on tu i jo a
que no era culpa
es van penedir