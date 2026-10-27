Els nens del bosc (Acords)

Ahir a la nit, tres nens armats amb un martell

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe
Intro: SIm MI x8

Ahir a la SImnit, tres nens armats amb un marMItell
em miraven maliSImciosament. MI
Em varen dir: SIm"Què tems? De què tens tanta MIpor?
No hem vingut a SImdonar-te mort" MI
i em varen SImensenyar homes devoMIrats
per llops que no estaven SImni afamats, MI
i nens poSImdrits enmig d'un gran banDO#mquet
on tu i jo aREnàvem del braMIcet.

FA#m SIm FA#m→ MI→ SIm
FA#m SIm FA#m→ MI→ DO#

REI, discutint-ho amb MIells, em van demosREtrar
que no era culpa MId'ells, cap obra de la seva mà.
REI es van indignar que MIno veiés l'obvieREtat,
es van penedir MIde no haver-me matat.

SIm MI x4

SIm→I així va DO#m→ser RE→com em van MIcondemnar
SIm→a patir sobre la DO#m→meva RE→carn cada vesMIsament de sang.

FA#m SIm FA#m→ MI→ DO#
FA#m SIm FA#m→ MI→ DO#

SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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