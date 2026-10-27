FA# RE DO# FA#
Tants records creats abans que REvas marxar,
DO#tanta por que el temps els puga FA#esborrar,
tants records creats, tants moments REque hem passat,
DO#tanta por, si no podem reREviure’ls MImai.
FA#Sols ens queda allò que REvam parlar,
MIsols, ningú més ho va escolFA#tar,
sols ens queden els nosREtres records,
MIrecords que faran el FA#temps volar. DO#
RE LA DO# FA#
Tants segons passats des del nostre REcomiat,
DO#tanta por que pugues haver-lo oFA#blidat,
tants segons passats, segons que REfan pensar,
DO#tanta por que el temps ens REpuga fer MIdubtar.
FA#Sols ens queda el que ens vam reREgalar,
MIsols, ningú més mai no ho saFA#brà…
Sols paraules que ens vam deREdicar.
MIAvui, per fi s’han comREplit i…
LAHem creuat els nostres mars;
DO#els nostres murs, junts els hem derrocat; FA#
REles nostres mans s’han tornat a trobar LA
DO#i als nostres punys, la força d’estimar. FA#
RE LA DO# FA#
Tantes nits passades, tants maREtins somniats,
DO#promeses que avui podem fer realiFA#tat.
Tantes nits passades, tantes REque vindran,
DO#amb la certesa que seran al REteu cosMItat.
FA#Sols ens queda continuar RElluitant,
MIsols, el camí ens està espeFA#rant,
sols, el temps guarda allò REque hem passat.
MIAvui, per fi junts sabem que… RE
LAHem creuat els nostres mars;
DO#els nostres murs, junts els hem derrocat; FA#
REles nostres mans s’han tornat a trobar LA
DO#i als nostres punys, la força d’estimar. FA#
RE LA DO# FA#
LAHem creuat els nostres mars;
DO#els nostres murs, junts els hem derrocat; FA#
REles nostres mans s’han tornat a trobar LA
DO#i als nostres punys, la força d’estimar. FA#
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