Els nostres tambors (Acords)

No hi ha sospita

Acords Acords
Buhos
buhos la gran vida
buhos la gran vida
No hi RE#mha sosFA#pita
de SIrendiFA#ció
per SIqui miFA#lita
per DO#convicció.
La històRE#mria esFA#crita
pels SIvenFA#cedors.
Mai SIvan FA#callar
els DO#nostres tambors.

RE#mVam sobreviure a la dictadura.
RE#mLa poció màgica es diu cultura.
RE#mHi ha un poble rebel al Mediterrani
DO#que s'aixecarà com un tsunami.

RE#mI pels ateneus, casals populars,
RE#mel cau, l'esplai, els pubs i els bars,
RE#mhi ha una certesa que porta a un destí,
DO#una flama encesa que marca el camí.

Nits RE#mde revetlla omplen les places.
Hem RE#mcaigut al foc ballant a les brases.
TorRE#mres humanes ja toquen el cel.
DO#La llibertat ha pintat un estel.

Quan RE#ml'opressió es torna un fet,
la RE#mrevolució és més que un dret,
peRE#mrò no tenim dret ni a somiar
DO#que ho aconseguirem sense lluitar.

No hi RE#mha sosFA#pita
de SIrendiFA#ció
per SIqui miFA#lita
per DO#convicció.
La històRE#mria esFA#crita
pels SIvenFA#cedors.
Mai SIvan FA#callar
els DO#nostres tambors.

RE#m DO# SI FA# SOL#m DO# x2

S'enRE#mcén el foc, cremen les falles,
uRE#mna caramella i dues rondalles.
Diu RE#mla llegenda que totes les nits
DO#balla el festival dels oprimits.

L'art RE#més el martell que li dona forma,
el RE#mfutur de la gent que no es conforma.
Si RE#mun poble té clar quin és el futur,
DO#aviat trencarà qualsevol mur.

És RE#mel moment, trenquem la cadena.
Ets RE#mla solució o ets el problema.
A RE#mcada cançó, a cada concert,
DO#fins que no arribi el traspàs de poder.

Qui RE#ms'agenolli, qui es vulgui rendir,
no RE#mpot dibuixar el que ha de venir.
BruiRE#mxes amb escombres volen per l'aire
DO#i tallen els fils del titellaire.

No hi RE#mha sosFA#pita
de SIrendiFA#ció
per SIqui miFA#lita
per DO#convicció.
La històRE#mria esFA#crita
pels SIvenFA#cedors.
Mai SIvan FA#callar
els DO#nostres tambors.

RE#m DO# SI FA# SOL#m DO# x2

No hi RE#mha sosFA#pita
de SIrendiFA#ció
per SIqui miFA#lita
per DO#convicció.
La històRE#mria esFA#crita
pels SIvenFA#cedors.
Mai SIvan FA#callar
els DO#nostres tambors.

RE#m FA# SI FA# SI FA# DO# x2
RE#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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