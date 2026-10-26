No hi
RE#mha sos FA#pita
de
SIrendi FA#ció
per
SIqui mi FA#lita
per
DO#convicció.
La histò
RE#mria es FA#crita
pels
SIven FA#cedors.
Mai
SIvan FA#callar
els
DO#nostres tambors. RE#mVam sobreviure a la dictadura. RE#mLa poció màgica es diu cultura. RE#mHi ha un poble rebel al Mediterrani DO#que s'aixecarà com un tsunami. RE#mI pels ateneus, casals populars, RE#mel cau, l'esplai, els pubs i els bars, RE#mhi ha una certesa que porta a un destí, DO#una flama encesa que marca el camí.
Nits
RE#mde revetlla omplen les places.
Hem
RE#mcaigut al foc ballant a les brases.
Tor
RE#mres humanes ja toquen el cel. DO#La llibertat ha pintat un estel.
Quan
RE#ml'opressió es torna un fet,
la
RE#mrevolució és més que un dret,
pe
RE#mrò no tenim dret ni a somiar DO#que ho aconseguirem sense lluitar.
No hi
RE#mha sos FA#pita
de
SIrendi FA#ció
per
SIqui mi FA#lita
per
DO#convicció.
La histò
RE#mria es FA#crita
pels
SIven FA#cedors.
Mai
SIvan FA#callar
els
DO#nostres tambors. RE#m DO# SI FA# SOL#m DO# x2
S'en
RE#mcén el foc, cremen les falles,
u
RE#mna caramella i dues rondalles.
Diu
RE#mla llegenda que totes les nits DO#balla el festival dels oprimits.
L'art
RE#més el martell que li dona forma,
el
RE#mfutur de la gent que no es conforma.
Si
RE#mun poble té clar quin és el futur, DO#aviat trencarà qualsevol mur.
És
RE#mel moment, trenquem la cadena.
Ets
RE#mla solució o ets el problema.
A
RE#mcada cançó, a cada concert, DO#fins que no arribi el traspàs de poder.
Qui
RE#ms'agenolli, qui es vulgui rendir,
no
RE#mpot dibuixar el que ha de venir.
Brui
RE#mxes amb escombres volen per l'aire DO#i tallen els fils del titellaire.
No hi
RE#mha sos FA#pita
de
SIrendi FA#ció
per
SIqui mi FA#lita
per
DO#convicció.
La histò
RE#mria es FA#crita
pels
SIven FA#cedors.
Mai
SIvan FA#callar
els
DO#nostres tambors. RE#m DO# SI FA# SOL#m DO# x2
No hi
RE#mha sos FA#pita
de
SIrendi FA#ció
per
SIqui mi FA#lita
per
DO#convicció.
La histò
RE#mria es FA#crita
pels
SIven FA#cedors.
Mai
SIvan FA#callar
els
DO#nostres tambors. RE#m FA# SI FA# SI FA# DO# x2 RE#m
de
per
per
La histò
pels
Mai
els
Nits
Hem
Tor
Quan
la
pe
No hi
de
per
per
La histò
pels
Mai
els
S'en
u
Diu
L'art
el
Si
És
Ets
A
Qui
no
Brui
No hi
de
per
per
La histò
pels
Mai
els
No hi
de
per
per
La histò
pels
Mai
els