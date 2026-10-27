Els pirates (Acords)

En un mar ple de taurons naveguen els pirates rodamons

Acords Acords
El Pot Petit
el pot petit ritmes i rialles
el pot petit ritmes i rialles
En un SImmar ple de taurons naveguen els piLArates rodamons.
Dins una SOLampolla surant, hi ha el maFA#7pa que seguiran.
Si el treSImsor volen trobar, entre LAtots s'han d'ajudar.
Canviant el SOLrumb en busca d'or, tots a SIml'illa del FA#7treSImsor...

I un màstil amb una banLAdera i a SOLdins una gran clavera,
i un SImmàstil amb una banLAdera i a SOLdins una gran clavera.

Els pirates REamb un mocaLAdor al cap, SOLels pirates REamb un ull LAtapat,
SOLels pirates REamb un lloro LAal seu SOLbraç, els piraLAtes sempre preparats.

DesemSImbarquen un matí quan el sol ja va LAsortint,
mirant el SOLmapa amb atenció entre FA#7nervis i emoció.
Un pirata SImdespistat entre arbusLAtos s'ha quedat.
Ai! Quins nerSOLvis, quin patir! Sense ell SImno es pot FA#7seguir. SIm

I un màstil amb una banLAdera i a SOLdins una gran clavera,
i un SImmàstil amb una banLAdera i a SOLdins una gran clavera.

Els pirates REamb un mocaLAdor al cap, SOLels pirates REamb un ull LAtapat,
SOLels pirates REamb un lloro LAal seu SOLbraç, els piraLAtes sempre preparats.

I de SImlluny senten un crit, ja han troLAbat al seu amic,
es reuneiSOLxen tots plegats, amb les FA#7pales carregats.
Ja han SImtrobat el seu tresor. No ha LAestat pas qüestió de sort,
han seguit, SOLno s'han rendit i així ho SImhan aconseFA#7guit. SIm

I un màstil amb una banLAdera i a SOLdins una gran clavera,
i un SImmàstil amb una banLAdera i a SOLdins una gran clavera.

Els pirates REamb un mocaLAdor al cap, SOLels pirates REamb un ull LAtapat,
SOLels pirates REamb un lloro LAal seu SOLbraç, els piraLAtes sempre preparats.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi