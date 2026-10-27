En un
SImmar ple de taurons naveguen els pi LArates rodamons.
Dins una
SOLampolla surant, hi ha el ma FA#7pa que seguiran.
Si el tre
SImsor volen trobar, entre LAtots s'han d'ajudar.
Canviant el
SOLrumb en busca d'or, tots a SIml'illa del FA#7tre SImsor...
I un màstil amb una ban
LAdera i a SOLdins una gran clavera,
i un
SImmàstil amb una ban LAdera i a SOLdins una gran clavera.
Els pirates
REamb un moca LAdor al cap, SOLels pirates REamb un ull LAtapat, SOLels pirates REamb un lloro LAal seu SOLbraç, els pira LAtes sempre preparats.
Desem
SImbarquen un matí quan el sol ja va LAsortint,
mirant el
SOLmapa amb atenció entre FA#7nervis i emoció.
Un pirata
SImdespistat entre arbus LAtos s'ha quedat.
Ai! Quins ner
SOLvis, quin patir! Sense ell SImno es pot FA#7seguir. SIm
I un màstil amb una ban
LAdera i a SOLdins una gran clavera,
i un
SImmàstil amb una ban LAdera i a SOLdins una gran clavera.
Els pirates
REamb un moca LAdor al cap, SOLels pirates REamb un ull LAtapat, SOLels pirates REamb un lloro LAal seu SOLbraç, els pira LAtes sempre preparats.
I de
SImlluny senten un crit, ja han tro LAbat al seu amic,
es reunei
SOLxen tots plegats, amb les FA#7pales carregats.
Ja han
SImtrobat el seu tresor. No ha LAestat pas qüestió de sort,
han seguit,
SOLno s'han rendit i així ho SImhan aconse FA#7guit. SIm
I un màstil amb una ban
LAdera i a SOLdins una gran clavera,
i un
SImmàstil amb una ban LAdera i a SOLdins una gran clavera.
Els pirates
REamb un moca LAdor al cap, SOLels pirates REamb un ull LAtapat, SOLels pirates REamb un lloro LAal seu SOLbraç, els pira LAtes sempre preparats.
Dins una
Si el tre
Canviant el
I un màstil amb una ban
i un
Els pirates
Desem
mirant el
Un pirata
Ai! Quins ner
I un màstil amb una ban
i un
Els pirates
I de
es reunei
Ja han
han seguit,
I un màstil amb una ban
i un
Els pirates