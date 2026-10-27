Els rius del món (Acords)

Creuaré els rius del món

Acords Acords
Sara Terraza, Wom i Funkystep & The Sey Sisters
MICreuaré els rius del SOL#mmón, LA
troSOL#mbaré el meu caLASIsense MIpresses.
Preguntant-me per SOL#mquè LA
he SOL#mviatjat sempre soLAla, SIsense dreMIceres.

Creuaré els rius del SOL#mmón LA
i SOL#mno em vull aturar, LAsenSItir-me MIviva.
I no em vaig deixar ajuSOL#mdar, LA
tan SOL#mcansat, al final LAvas SIhaver de MImarxar.

LASola no vull aguanMItar aquest dolor,
LAés com un drac que em deMIvora el cos,
LAhe de recórrer aquest MI→món amunt i aDO#mvall,
LAmai és tard per SIcomençar.

MICreuaré els rius del SOL#mmón, LA
tot SOL#men mi ha canviat, he LAaSIprès a MIlluitar.
He deixat lluny la fosSOL#mcor LA
i SOL#mmalgrat el dolor, LAtorSIno a soMImiar.

SOL#m LA SOL#m LA SI MI
SOL#m LA SOL#m LA SI

MICreuaré els rius del SOL#mmón, LA
troSOL#mbaré el meu caLASIsense MIpresses.
Preguntant-me per SOL#mquè LA
he SOL#mviatjat sempre soLAla, SIsense dreMIceres.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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