Intro:
DOm LA♭ x8 DOmEi! Els LA♭seus ulls t'estan mi DOmrant. LA♭ DOmAnem, LA♭ells ens estan espe DOmrant. LA♭ DOmFoc, s'es LA♭tà cremant el cas DOmtell. LA♭ DOmSurt, és el LA♭senyal de la nit, espe DOmrit. LA♭ FA7Volen que SI♭vinguis amb l'aire FA7quan SI♭faci fred. FA7Són els se SI♭nyors de les pedres, FA7et cri SI♭den a tu. DOm LA♭ DOm SI♭ DOmEi! LA♭Tu t’estaràs pregun DOmtant LA♭ DOmquin LA♭camí hem de se DOmguir LA♭ DOmper LA♭a poder-nos tro DOmbar. LA♭ DOmEi! LA♭Hem de guiar-nos pels DOm→ LA♭ulls, DOmpels LA♭ulls foscos del fal DOm→ LA♭có DOmbus LA♭cant el rastre per DOm→ LA♭dut. FA7Volen que SI♭vinguis amb l'aire FA7quan SI♭faci fred. FA7Són els se SI♭nyors de les pedres, FA7et cri SI♭den a tu. FA7 SI♭ DOm LA♭ x4 DOmEi! LA♭Hem arribat a la DOmfi, LA♭ DOma LA♭ra només cal espe DOmrar. LA♭ DOmNo LA♭ia, estàs sentint el po DOmder; LA♭ DOmes LA♭colta, ja són a DOmquí, LA♭ DOmsón LA♭els senyors de la DOmnit. LA♭ FA7Volen que SI♭vinguis amb l'aire FA7quan SI♭faci fred. FA7Són els se SI♭nyors de les pedres, FA7et cri SI♭den a tu. FA7Volen que SI♭vinguis amb l'aire FA7quan SI♭faci fred. FA7Són els se SI♭nyors de les pedres, FA7et cri SI♭den a tu.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.
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