Els senyors de les pedres (Acords)

Ei! Els seus ulls t'estan mirant

Acords Acords
Sangtraït
sangtrait entre amics
sangtrait entre amics
Intro: DOm LA♭ x8

DOmEi! Els LA♭seus ulls t'estan miDOmrant. LA♭
DOmAnem, LA♭ells ens estan espeDOmrant. LA♭
DOmFoc, s'esLA♭tà cremant el casDOmtell. LA♭
DOmSurt, és el LA♭senyal de la nit, espeDOmrit. LA♭

FA7Volen que SI♭vinguis amb l'aire
FA7quan SI♭faci fred.
FA7Són els seSI♭nyors de les pedres,
FA7et criSI♭den a tu.

DOm LA♭ DOm SI♭

DOmEi! LA♭Tu t’estaràs pregunDOmtant LA♭
DOmquin LA♭camí hem de seDOmguir LA♭
DOmper LA♭a poder-nos troDOmbar. LA♭

DOmEi! LA♭Hem de guiar-nos pels DOm→LA♭ulls,
DOmpels LA♭ulls foscos del falDOm→LA♭
DOmbusLA♭cant el rastre perDOm→LA♭dut.

FA7Volen que SI♭vinguis amb l'aire
FA7quan SI♭faci fred.
FA7Són els seSI♭nyors de les pedres,
FA7et criSI♭den a tu.

FA7 SI♭

DOm LA♭ x4

DOmEi! LA♭Hem arribat a la DOmfi, LA♭
DOmaLA♭ra només cal espeDOmrar. LA♭
DOmNoLA♭ia, estàs sentint el poDOmder; LA♭
DOmesLA♭colta, ja són aDOmquí, LA♭
DOmsón LA♭els senyors de la DOmnit. LA♭

FA7Volen que SI♭vinguis amb l'aire
FA7quan SI♭faci fred.
FA7Són els seSI♭nyors de les pedres,
FA7et criSI♭den a tu.
FA7Volen que SI♭vinguis amb l'aire
FA7quan SI♭faci fred.
FA7Són els seSI♭nyors de les pedres,
FA7et criSI♭den a tu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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