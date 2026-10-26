RETotSOLhom en REparla, SOL REho he SOLsentit dir; REva SOLmolt de pressa, REtotSOLhom ho diu. REEra normal SOLque aiRExò SOLpassés, REcorre com SOLl'aigua, REestà SOLpresent. DOTothom és al carrer SOLi res no els REpot paSOLrar. DOLa gent està cridant, SOLels temps esREtan canSOLviant.
RESOL
RESi SOLsurts a fora, REho SOLveuràs de prop. RENo SOLvols que el dia REse't SOLfaci fosc. DOEl que fins ara ens SOLoprimia aREcabaSOLrà. DOS'han de trencar les regles SOLper tornar REa juSOLgar.
LATu, què fas aquí SOLparat? LATu, no ho pots DOdeixar escapar. SOLVés de pressa o potser REfaràs SOLREtard. SOLPerquè el REmón està SOLcanREviant SOLi ningú ho poREdrà evitar SOLRE SOLperquè els temps REestanSOLcanREviant.
LAVine amb nosaltres DOi res no SOLens poREdrà atuSOLrar. RESOL LAVine amb nosaltres DOperquè SOLels temps REestan canviant.
SOL
REQuan les SOLparaules REno diuen SOLres, REquan són SOLpromeses REque s'enSOLdú el vent, REquan SOLl'aiREre cosSOLta respirar, REhi ha SOLcadenes REper SOLdeslligar, DOhem de trencar-les SOLper poder-REne esSOLcapar. DOHem de trencar-les SOLper poder veure-REhi més SOLclar.
LATu, què fas aquí SOLparat? LATu, no ho pots DOdeixar escapar. SOLVés de pressa o potser REfaràs SOLREtard.
LAVine amb nosaltres DOi res no SOLens poREdrà atuSOLrar. RESOL LAVine amb nosaltres DOperquè SOLels temps REestan canviant.