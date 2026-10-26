Els temps estan canviant (Acords)

Tothom en parla

Acords Acords
Sau
sau junts de nou per primer cop remastered 2015
sau junts de nou per primer cop remastered 2015
RE SOL
RE MIm
RE SOL

RETotSOLhom en REparla, SOL
REho he SOLsentit dir;
REva SOLmolt de pressa,
REtotSOLhom ho diu.
REEra normal SOLque aiRESOLpassés,
REcorre com SOLl'aigua,
REestà SOLpresent.
DOTothom és al carrer
SOLi res no els REpot paSOLrar.
DOLa gent està cridant,
SOLels temps esREtan canSOLviant.

RE SOL

RESi SOLsurts a fora,
REho SOLveuràs de prop.
RENo SOLvols que el dia
REse't SOLfaci fosc.
DOEl que fins ara ens
SOLoprimia aREcabaSOLrà.
DOS'han de trencar les regles
SOLper tornar REa juSOLgar.

LATu, què fas aquí SOLparat?
LATu, no ho pots DOdeixar escapar.
SOLVés de pressa o potser REfaràs SOLREtard.
SOLPerquè el REmón està SOLcanREviant
SOLi ningú ho poREdrà evitar SOL RE
SOLperquè els temps REestanSOLcanREviant.

LAVine amb nosaltres
DOi res no SOLens poREdrà atuSOLrar. RE SOL
LAVine amb nosaltres
DOperquè SOLels temps REestan canviant.

SOL

REQuan les SOLparaules
REno diuen SOLres,
REquan són SOLpromeses
REque s'enSOLdú el vent,
REquan SOLl'aiREre cosSOLta respirar,
REhi ha SOLcadenes
REper SOLdeslligar,
DOhem de trencar-les
SOLper poder-REne esSOLcapar.
DOHem de trencar-les
SOLper poder veure-REhi més SOLclar.

LATu, què fas aquí SOLparat?
LATu, no ho pots DOdeixar escapar.
SOLVés de pressa o potser REfaràs SOLREtard.

LAVine amb nosaltres
DOi res no SOLens poREdrà atuSOLrar. RE SOL
LAVine amb nosaltres
DOperquè SOLels temps REestan canviant.

SOL
RE MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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