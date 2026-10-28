SOLEi! Ara que el món sembla toDOadd9cat de SOLmort.
Ei! Ara que el pols el guanya DOadd9sempre el SOLfort.
REEi! Ara que sembla tan abDOadd9surd seguir aquí,
hi ha alREgú que es rebel·la i rebenta els esquemes d'ahir.
Perquè els SOLtemps tornen a canDOadd9viar,
perquè els SOLtemps tornen a canDOadd9viar.
Qui avisa no és traïLAm7dor.
Més val que escolREteu abans que us exploti el cor.
SOLEi! Que diuen que allò que creus que DOadd9tens no SOLté valor.
Ei! Que diuen que l'únic que ens fa eDOadd9terns és l'aSOLmor.
REEi! Que diu que quan acaba DOadd9tot, queda el millor
i es REjutja despullat l'emperador.
Perquè els SOLtemps tornen a canDOadd9viar,
perquè els SOLtemps tornen a canDOadd9viar.
Qui avisa no és traïLAm7dor.
Més val que escolREteu abans que us exploti el cor.
SOLEi! A tots els que escriuen que està DOtot esSOLcrit.
Ei! A tots els que saben fer volar esDOtels us hi SOLvolem.
REEi! A tots aquells que no DOdormen a la nit,
agaREfeu-vos fort al vent que està venint.
Perquè els SOLtemps tornen a canDOadd9viar,
perquè els SOLtemps tornen a canDOadd9viar.
Qui avisa no és traïLAm7dor.
Més val que escolREteu abans que us exploti el cor.
Perquè els SOLtemps tornen a canviar, DO RE
perquè els SOLtemps tornen a canDOadd9viar.
Qui avisa no és traïLAm7dor.
Més val que escolREteu abans que us exploti el cor.
Perquè els SOLtemps tornen a canDOadd9viar (perquè els temps tornen a canviar),
perquè els SOLtemps tornen a canDOadd9viar (perquè els temps tornen a canviar),
perquè els SIm7temps tornen a canDOadd9viar (perquè els temps tornen a canviar),
perquè els SOLtemps tornen a canDOadd9viar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.