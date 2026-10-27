Si SOLhagués nasRE/FA#cut més a prop SOLteu, RE SOLhauria RE/FA#vist tots els teus REcels. SOLNo puc imaRE/FA#ginar SImla teva inLAfància i SOLtot el RE/FA#temps que m'és REnegat.
Tots MIm7els camins que he estat voltant per SImarribar on eres. He MIm7estat tant temps perdut fins LAsus4que no t'he coLAnegut. MIm7Va ser una nit tan LAllarga.
RESonen campanes a RE7sus4dins del meu cor, ja SOLs'ha complert la LAprofecia. REM'omples la casa RE7sus4de sons i perfums SOLque dibuiLAxes en l'aire. REAra sé com t'eixuRE7sus4gues els cabells, la SOLcara que fas LAen llevar-te, com REplegues la roba tan RE7sus4dolça com tu, SOLd'on neixen les LArialles dels REulls.
Si SOLhagués nasRE/FA#cut més a prop SOLteu, RE SOLhauria RE/FA#vist els teus REhiverns. SOLEm puc imaRE/FA#ginar SImles teLAves trenes, però SOLno el RE/FA#temps que m'és REnegat.
Tots MIm7els camins que he estat voltant per SImarribar on eres. He MIm7estat tant temps perdut fins LAsus4que no t'he coLAnegut. MIm7Va ser una nit tan LAllarga.
RESonen campanes a RE7sus4dins del meu cor, ja SOLs'ha complert la LAprofecia. REM'omples la casa RE7sus4de sons i perfums SOLque dibuiLAxes en l'aire. REAra sé com t'eixuRE7sus4gues els cabells, la SOLcara que fas LAen llevar-te, com REdeses la roba tan RE7sus4dolça com tu, SOLd'on neixen les LArialles dels SOLulls.
RE/FA#MIm7LA
RENo puc deixar de RE7sus4sentir-me gelós dels SOLanys que no t'he LApogut veure. REEl teu somriuRE7sus4re m'esborra del cap SOLaquesta LAtonteria. REEt miro adormiRE7sus4da i penso en la sort, SOLla sort que ha esLAtat trobar-te. REEts com un àngel RE7sus4que baixa del cel, SOLque ha vingut LAa salvar-me.
RESonen campanes a RE7sus4dins del meu cor, ja SOLs'ha complert la LAprofecia. REM'omples la casa RE7sus4de sons i perfums SOLque dibuiLAxes en l'aire. REAra sé com t'eixuRE7sus4gues els cabells, la SOLcara que fas LAen llevar-te, com REdeses la roba tan RE7sus4dolça com tu, SOLd'on neixen les LArialles dels SOLulls.