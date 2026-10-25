Els teus somnis (Acords)

Enllà, més lluny de les estrelles

Acords Acords
Sopa de Cabra
Intro: MI LA MI LAsus2

MIEnllà, més LAlluny de les estrelles,
MIa l'altra LAsus2cara del mirall,
MIon tot és LAmés senzill d'entendre,
MIla porta LAsus2espera oberta.

MI LA MI LAsus2

MIUn pas i LAja el teu cor desperta,
MIun salt i LAsus2ja no tornaràs,
MIcomptant la LAmàgia és la primera,
MIseLAsus2guint...

Els teus somDO#mnisLAt'estan espeMIrant.
Vés, no dubtis DO#mmés, LAabraMIça'ls.

MINo el veus? LAA poc a poc s'acosta.
MINo ho sents? El LAsus2tens al teu costat.
MIL'amor té toLAtes les respostes.
MIÉs LAsus2el teu...

... DO#mSomni, LAt'estava espeMIrant.
DO#mVés, no LAdubtis més, s'escaMIpa.
DO#mLluita pels LAteus somnis, t'estan espeMIrant,
DO#mfes que LAsiguin certs, abraMIça'ls.

SOL#mEl vent esLAcampa les fulles,
SIel temps arLAriba i se'n va.
SOL#mMai no em LAdemanis la lluna,
SIningú la LApot agafar.
SOL#mLa vida LAcau i la pluja,
SIel sol ens LApot eixugar,
SOL#msempre canLAvia la lluna,
SIpren el que LAet vulgui donar.

Pren els teus somDO#mnis, LAt'estan espeMIrant.
Vés, no dubDO#mtis LAmés, s'escaMIpen.
Fes que no s'enDO#msorrin, LAvés-los a busMIcar,
fes que siDO#mguin LAteus, abraMIça'ls.
Lluita pels teus DO#msomnis, LAt'estan espeMIrant,
fem que siDO#mguin LAcerts, abraMIça'ls.
Fes que no s'enDO#msorrin, LAvés-los a busMIcar,
fes que siDO#mguin LAcerts, abraMIça'ls.

MIMirant de LAtant en tant enrere,
MIels peus a LAsus2terra, el cor volant,
MIendins el LAsentiment és tendre,
MIvolem LAsus2seguir somniant.

MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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