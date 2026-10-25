Intro:
MI LA MI LAsus2 MIEnllà, més LAlluny de les estrelles, MIa l'altra LAsus2cara del mirall, MIon tot és LAmés senzill d'entendre, MIla porta LAsus2espera oberta. MI LA MI LAsus2 MIUn pas i LAja el teu cor desperta, MIun salt i LAsus2ja no tornaràs, MIcomptant la LAmàgia és la primera, MIse LAsus2guint...
Els teus som
DO#mnis LAt'estan espe MIrant.
Vés, no dubtis
DO#mmés, LAabra MIça'ls. MINo el veus? LAA poc a poc s'acosta. MINo ho sents? El LAsus2tens al teu costat. MIL'amor té to LAtes les respostes. MIÉs LAsus2el teu...
...
DO#mSomni, LAt'estava espe MIrant. DO#mVés, no LAdubtis més, s'esca MIpa. DO#mLluita pels LAteus somnis, t'estan espe MIrant, DO#mfes que LAsiguin certs, abra MIça'ls. SOL#mEl vent es LAcampa les fulles, SIel temps ar LAriba i se'n va. SOL#mMai no em LAdemanis la lluna, SIningú la LApot agafar. SOL#mLa vida LAcau i la pluja, SIel sol ens LApot eixugar, SOL#msempre can LAvia la lluna, SIpren el que LAet vulgui donar.
Pren els teus som
DO#mnis, LAt'estan espe MIrant.
Vés, no dub
DO#mtis LAmés, s'esca MIpen.
Fes que no s'en
DO#msorrin, LAvés-los a bus MIcar,
fes que si
DO#mguin LAteus, abra MIça'ls.
Lluita pels teus
DO#msomnis, LAt'estan espe MIrant,
fem que si
DO#mguin LAcerts, abra MIça'ls.
Fes que no s'en
DO#msorrin, LAvés-los a bus MIcar,
fes que si
DO#mguin LAcerts, abra MIça'ls. MIMirant de LAtant en tant enrere, MIels peus a LAsus2terra, el cor volant, MIendins el LAsentiment és tendre, MIvolem LAsus2seguir somniant. MI
Els teus som
Vés, no dubtis
...
Pren els teus som
Vés, no dub
Fes que no s'en
fes que si
Lluita pels teus
fem que si
Fes que no s'en
fes que si