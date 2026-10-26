SOLEls teus ulls pregons MImsón teló de fons
LA#del gest draDOmàtic del meu REmón.
SOLSota el feix de llum, MImtancat en un zoom,
LA#jo repreDOsento, tant se LA#val el que jo DOsento,
quan soc REsol.
Sempre ha esMIm/DOtat una RE/SOLcursa vora el penya-MIm/DOsegat,
suau com RE/SIla bufanda del MIm/DOvoltor,
el miRE/SOLllor recipient per la buiSI→LA#→REdor. DO
SOLAmb aquest paper, MImno hi ha res a fer.
LA#Un guió és com DOun destí faREtal
SOLon mai seré el galant, MImni vull res semblant.
LA#L'heroi fleDOmàtic, iLA#matge d'un arc hieDOràtic,
a qui LA#no li cal fer DOsang per obrir el REcor.
Sempre ha esMIm/DOtat una RE/SOLcursa vora el penya-MIm/DOsegat,
suau com RE/SIla bufanda del MIm/DOvoltor,
el miRE/SOLllor recipient per la buiSIdor.
Segueix esMIm/DOsent el RE/SOLmateix parany del subMIm/DOconscient,
un terRE/SIreny de paper sota els teus MIm/DOpeus,
un mal RE/SOLdel que mai no us guariSIreu. LA#
MImQuan el temps perd el sentit SIi l'avui és igual que ahir;
SOLquan l'eclipsi és a dins REteu, cobren vida espeSIrits eterns.
MImL'implacable apuntador farà meu SIel seu dolor,
clavaSOLrà els seus mots com un punyal,
assasREsí de l'albir SIpersonal.
MImTot és clar vist des del punt adeSIquat,
el realisme d'allò que tant t'ha agraSOLdat cau desfet en il·lusió,
REquan veus el fil que ho aSIguanta tot.
MImTot és clar vist des de darrere el teSIló,
tant me fa, jo sempre diré que SOLno. A dins meu no hi pot quedar,
REque el món és un decorat SIfet del cartró més MIm/DObarat.
Una RE/SOLcursa vora el penya-MIm/DOsegat,
suau com RE/SIla bufanda del MIm/DOvoltor,
el miRE/SOLllor recipient per la buiSIdor.
Segueix esMIm/DOsent el RE/SOLmateix parany del subMIm/DOconscient,
un terRE/SIreny de paper sota els teus MIm/DOpeus,
un mal RE/SOLdel que mai no us guariSIreu. LA#
SIUoooooooMImohhhh!
SI MIm
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