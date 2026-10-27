SOL
Soc de tres històries el doDOlent
i el d’una quarta mal conSOLtada
que em van treure ja saDObent
que no vas veure la truLAmcada.
Vaig engegar una rebel·DOlió
contra la moral cristiSOLana. DO
I SOLsoc un pirotècnic de l’aDOmor
mirant com crema la SOLfalla,
el preferit de ca la DOiaia.
Pots mirar-ho difeLAmrent,
posat guapo, tot deDOpèn
dels ulls que et miLAmrin.
DO→SOLBusca’t uns bons REulls que et mirin. DO
SOLTot depèn dels REulls que et mirin. DO
SOLBusca’t uns bons REulls que et mirin. LAm
DOTot depèn dels ulls que et mirin.
SOL RE
DO SOL RE
DO SOL RE
LAm DO
SOLLa llum no discrimiDOna, ens il·lumina a tots
SOLamb reflexos i coDOlors i per tots cantons.
RELlavors tu vas i em DOmires tan diferent. SOL
I és quan DOsoc una gavina contra el REvent,
enmig de la mar saMImlada,
un heroi sense riRE/FA#val
en una pel·li ameriLAmcana.
Tot depèn i tot deDOpèn
dels ulls que et MImmirin.
DO→SOLBusca’t uns bons REulls que et mirin. DO
SOLTot depèn dels REulls que et mirin. DO
SOLBusca’t uns bons REulls que et mirin. LAm
DOTot depèn dels ulls que et mirin.
SOL RE
DO SOL RE
DO SOL RE
LAm DO
Perquè SOLtot depèn de qui és la mà DOque t’acaricia.
Perquè SOLtot depèn de qui t’esDOcolta i de qui et sent.
Perquè SOLtot depèn i a tu DOno et fan justícia.
Perquè SOLtot depèn, tot depèn. DO
Perquè SOLtot depèn de qui és la mà DOque t’acaricia.
Perquè SOLtot depèn de qui t’esDOcolta i de qui et sent.
Perquè SOLtot depèn i a tu DOno et fan justícia.
Perquè SOLtot depèn, tot depèn. DO
SOL RE
DO SOL RE
DO SOL RE
LAm DO
Tot SOLdepèn dels ulls DOque et mirin.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.