La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭MI♭FA x2
Soc aSI♭quí per trobar la maMI♭nera d'enFAtendre què diu la canSI♭çó que em té captiMI♭vat des de la priFAmera impresSI♭sió. MI♭FA
SOLmQuatre o cinc nits que no hi MI♭eres i jo busFAcava un altre peSOLmtó, te'n MI♭volia robar un FAaltre REmMI♭ conceREmdit des de la priDOmmera FAimpresSI♭sió. MI♭FASI♭MI♭FA
SOLmCàlids vespres MI♭verds, grocs ho FAtrobes, blaus ho SOLmperds. TaMI♭ronges les FApostes, la SI♭vida mai DOm7nostra, emREmbriagadors els SI♭vins que beSOLmvem quan fuDOmgim de la priFAmeraimpresSI♭sió. MI♭FASI♭MI♭FA
SOLmCàlids vespres MI♭verds, grocs ho FAtrobes, blaus ho SOLmperds. TaMI♭ronges les FApostes, la SI♭vida mai DOm7nostra, emREmbriagadors els SI♭vins que beSOLmvem quan fuDOmgim de la priLA♭meraimFApresSI♭sió.
On MI♭és el FAmeu aSI♭mor?MI♭On FASI♭ MI♭és el FAmeu aSI♭mor? MI♭On FAs'ha fiSI♭cat? MI♭FASI♭MI♭FA