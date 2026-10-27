Els vespres verds (Acords)

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Acords Acords
Mishima
mishima l amor felic
mishima l amor felic

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭ MI♭ FA x2

Soc aSI♭quí per trobar la maMI♭nera
d'enFAtendre què diu la canSI♭çó
que em té captiMI♭vat des de la priFAmera
impresSI♭sió. MI♭ FA

SOLmQuatre o cinc nits que no hi MI♭eres
i jo busFAcava un altre peSOLmtó,
te'n MI♭volia robar un FAaltre REm MI♭
conceREmdit des de la priDOmmera
FAimpresSI♭sió. MI♭ FA SI♭ MI♭ FA

SOLmCàlids vespres MI♭verds,
grocs ho FAtrobes, blaus ho SOLmperds.
TaMI♭ronges les FApostes, la SI♭vida mai DOm7nostra,
emREmbriagadors els SI♭vins que beSOLmvem quan fuDOmgim
de la priFAmeraimpresSI♭sió. MI♭ FA SI♭ MI♭ FA

SOLmCàlids vespres MI♭verds,
grocs ho FAtrobes, blaus ho SOLmperds.
TaMI♭ronges les FApostes, la SI♭vida mai DOm7nostra,
emREmbriagadors els SI♭vins que beSOLmvem quan fuDOmgim
de la priLA♭meraimFApresSI♭sió.

On MI♭és el FAmeu aSI♭mor?MI♭On FA SI♭
MI♭és el FAmeu aSI♭mor? MI♭On FAs'ha fiSI♭cat? MI♭ FA SI♭ MI♭ FA

SOLm MI♭ FA SOLm MI♭ FA SI♭ DOm REm SI♭ SOLm DOm LA♭ FA

SI♭On MI♭és el FAmeu aSI♭mor? MI♭On FAs'ha fiSI♭cat? MI♭ FA
SI♭On MI♭→FAs'ha fiSI♭cat? MI♭ FA SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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