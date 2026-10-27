Em dius que el nostre amor (Acords)

Em dius que el nostre amor va ser com un infant

Acords Acords
Toti Soler
toti soler guitarra i cancons
toti soler guitarra i cancons
SOL RE DO LAm RE RE/FA# SOL
SOL6 SOL7

Em dius que el nostre amor va DOser com un inMImfant,
REque dones DOel teu cor als MImdies que vinREdran,
DOperdut i MIm7/SIsense nord, miLAmrall de coses RE/FA#velles;
em dius que el nostre amor s'aSOLcaba a les estreSOL6lles. SOL7

Em dius que el nostre amor noDOmés era el priMImmer,
REque un altre DObraç més fort t'aMImbraçarà més REbé,
DOa punt de MIm7/SIser record, claLAmror de flor coRE/FA#llida;
em dius que el nostre amor no SOLsap trobar la vida.

SOL RE DO LAm RE RE/FA# SOL
SOL6 SOL7

Em dius que plori DOsi vull ploMImrar,
REem dius que DOmori MImfins a deREmà.
DONo pots comMIm7/SIprendre LAmcom el RE/FA#dolor
dura per sempre SOLsi es fa canSOL6çó. SOL7

Em dius que el nostre amor eDOra un ocell feMImrit,
REtremola en el DOteu cor, soMImmia en el meu REpit,
DOamiga MIm7/SIde la mort, caLAmmí de vela blanRE/FA#ca;
la llum del nostre amor és SOLuna flor que es tanca.

SOL SOL6 SOL7
DO MIm RE
DO MIm RE
DO MIm7/SI LAm RE/FA#
SOL SOL6 SOL7

Em dius que el nostre amor eDOra un ocell feMImrit,
REtremola en el DOteu cor, soMImmia en el meu REpit,
DOamiga MIm7/SIde la mort, caLAmmí de vela blanRE/FA#ca;
la llum del nostre amor és SOLuna flor que es tanca.

SOL RE DO LAm RE RE/FA# SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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