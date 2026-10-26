Em dones força (Acords)

Quan estic trist i els ànims tinc per terra

Acords Acords
Sergio Dalma
sergio dalma via dalma edicion internacional
sergio dalma via dalma edicion internacional
FAQuan estic SI♭trist i els àFAnims tinc per terra,
LAmquan no he preSI♭vist que el cor DOem tracti així,
REmjo vull SI♭sentir la força LAmque SI♭tu em dones
FAi que estem SI♭junts fins FAque arribi la nit.

REmEm dones SI♭força per supeLAmrar els DOobstacles,
REmem dones forSI♭ça per LAmcreuar DOl'oceà.
FASoc SI♭tan fort quan dinLAmtre SI♭meu et sento.
FAEm dones DOforça. Per sempre FAet vull amb mi.

Em dones força per creuar SI♭l'oceLAmà. SI♭
FAVull SI♭sentir la força LAmque SI♭tu em dones
FAi que esDOtem junts FAtota la eternitat.

MImEm DOdones força per suSImperar REels obstacles,
MImem dones DOforça per creSImuar REl'oceà.
SOLSoc tan DOfort quan SImdintre DOmeu et sento.
SOLEm dones REforça. Per sempre SOLet vull amb mi.

Soc tan fort quan dintre DOmeu et senSOLto,
em dones força. Per DOsempre et SOLvull amb mi.
Em dones REforça. Per SOLsempre et vull amb mi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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