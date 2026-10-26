FAQuan estic SI♭trist i els àFAnims tinc per terra, LAmquan no he preSI♭vist que el cor DOem tracti així, REmjo vull SI♭sentir la força LAmque SI♭tu em dones FAi que estem SI♭junts fins FAque arribi la nit.
REmEm dones SI♭força per supeLAmrar els DOobstacles, REmem dones forSI♭ça per LAmcreuar DOl'oceà. FASoc SI♭tan fort quan dinLAmtre SI♭meu et sento. FAEm dones DOforça. Per sempre FAet vull amb mi.
Em dones força per creuar SI♭l'oceLAmà. SI♭ FAVull SI♭sentir la força LAmque SI♭tu em dones FAi que esDOtem junts FAtota la eternitat.
MImEm DOdones força per suSImperar REels obstacles, MImem dones DOforça per creSImuar REl'oceà. SOLSoc tan DOfort quan SImdintre DOmeu et sento. SOLEm dones REforça. Per sempre SOLet vull amb mi.
Soc tan fort quan dintre DOmeu et senSOLto, em dones força. Per DOsempre et SOLvull amb mi. Em dones REforça. Per SOLsempre et vull amb mi.